مصادرة 1600 كلجم من البصل بمستودع مخالف في تبوك

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم، مستودعًا يُدار بطريقة مخالفة للأنظمة الصحية، حيث يقوم فيه بعض العمالة بجمع البصل الفاسد مع البصل السليم في محاولة لبيعه للمستهلكين.
وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة تبوك المهندس مساعد الشريف أنه جرى مصادرة ما يقارب (1600) كيلوجرام من البصل التي ظهر عليها علامات التلف والفساد، في سياق الجهود المستمرة لحماية السكان من مخاطر الأمراض التي قد تنجم عن استهلاك منتجات غذائية غير صالحة.
وأفاد الشريف أنه جرى مصادرة (287) كرتونًا من الخضار المخزنة في ظروف غير مناسبة، مما يشير إلى تعرضها لسوء الحفظ والتخزين, موصحاً أن المستودع كان يعمل دون الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.
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