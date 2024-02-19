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مصادرة 1600 كلجم من البصل بمستودع مخالف في تبوك

2/19/2024 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم، مستودعًا يُدار بطريقة مخالفة للأنظمة الصحية، حيث يقوم فيه بعض العمالة بجمع البصل الفاسد مع البصل السليم في محاولة لبيعه للمستهلكين.
وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة تبوك المهندس مساعد الشريف أنه جرى مصادرة ما يقارب (1600) كيلوجرام من البصل التي ظهر عليها علامات التلف والفساد، في سياق الجهود المستمرة لحماية السكان من مخاطر الأمراض التي قد تنجم عن استهلاك منتجات غذائية غير صالحة.
وأفاد الشريف أنه جرى مصادرة (287) كرتونًا من الخضار المخزنة في ظروف غير مناسبة، مما يشير إلى تعرضها لسوء الحفظ والتخزين, موصحاً أن المستودع كان يعمل دون الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

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