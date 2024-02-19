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نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج التنفيذية

2/19/2024 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية رئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن مشعل، اجتماع لجنة الحج التنفيذية الذي جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون العمرة والحج.
وتخلل الاجتماع استعراض مؤشرات أداء العمرة والقدوم والمغادرة والأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين والمستهدفات والتوقعات للمرحلة المقبلة لموسم العمرة وجاهزية الخدمات خلال شهر رمضان، الهادفة لتمكين ضيوف الرحمن من آداء شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة، ومتابعة جاهزية خطط الجهات لموسم حج العام الحالي 1445هــ.

MENAFN19022024000089011017ID1107871495

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