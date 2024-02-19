نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج التنفيذية

(MENAFN
- Al Watan) رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية رئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن مشعل، اجتماع لجنة الحج التنفيذية الذي جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون العمرة والحج.
وتخلل الاجتماع استعراض مؤشرات أداء العمرة والقدوم والمغادرة والأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين والمستهدفات والتوقعات للمرحلة المقبلة لموسم العمرة وجاهزية الخدمات خلال شهر رمضان، الهادفة لتمكين ضيوف الرحمن من آداء شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة، ومتابعة جاهزية خطط الجهات لموسم حج العام الحالي 1445هــ.
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