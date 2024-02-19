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اتحاد القدم يعتمد 33 أكاديمية خاصة وناديين تجاريين

2/19/2024 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم 33 أكاديمية خاصة، وناديين، ضمن الأكاديميات والأندية الحكومية والتجارية التي يحق لها المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد السعودي، ليصل عدد الأندية والأكاديميات المعتمدة إلى 103 حتى الآن.
وتهدف الإدارة الفنية للاتحاد السعودي إلى تطوير المسابقات الرسمية بصفتها أحد مرتكزات إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي في سبتمبر 2021 نحو هيكلة جديدة للمسابقات، واكتشاف المواهب الكروية لدعم المنتخبات الوطنية، حيث ستقوم الإدارة الفنية في هذا الصدد بتنظيم أوضاع اللاعبين والمباريات والمنهجية الفنية وزيادة عدد المباريات وعدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد، بالتنسيق مع الإدارات واللجان المختصة.
ومُنحت الأندية الخاصة والأكاديميات حق المشاركة في المسابقات هذا الموسم حيث بلغ عدد الطلبات للمشاركة 60 ناديًا خاصًا وأكاديمية ممن حصلوا على عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم من أصل 103 على أن يرتفع العدد في الموسم المقبل.

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