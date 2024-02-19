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تعاون جديد ينهض بالعلا

2/19/2024 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق نادي العلا وشركة العلا للتطوير تعاوناً إستراتيجياً تاريخياً يكشف عن رؤية طموحة لمستقبل الرياضة في محافظة العلا، وتم إعلان شركة العلا للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- شريكاً إستراتيجياً للنادي.
وتُسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تنفيذ الخطة الجديدة لنادي العلا الرياضي، التي يترتب عليها تشكيل فريق رياضي محترف، وإنشاء مركز رياضي جديد وفق أحدث المعايير في قلب محافظة العلا.
ووقع الاتفاقية من نادي العلا الرياضي الرئيس التنفيذي وليد معاذ، مع الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير، فابيان توسكانو.

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