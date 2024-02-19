تعاون جديد ينهض بالعلا

(MENAFN
- Al Watan) أطلق نادي العلا وشركة العلا للتطوير تعاوناً إستراتيجياً تاريخياً يكشف عن رؤية طموحة لمستقبل الرياضة في محافظة العلا، وتم إعلان شركة العلا للتطوير -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- شريكاً إستراتيجياً للنادي.
وتُسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تنفيذ الخطة الجديدة لنادي العلا الرياضي، التي يترتب عليها تشكيل فريق رياضي محترف، وإنشاء مركز رياضي جديد وفق أحدث المعايير في قلب محافظة العلا.
ووقع الاتفاقية من نادي العلا الرياضي الرئيس التنفيذي وليد معاذ، مع الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير، فابيان توسكانو.
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