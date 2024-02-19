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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 29092 والاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي

2/19/2024 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 136 على التوالي إلى 29092 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69028 ألف جريح، معظم الضحايا من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 107 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 145 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم لكثافة القصف الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحول مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، مؤكدة أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة، مشيرة للجهود المستمرة لمنظمة الصحة العالمية لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج.
وحول الوضع الصحي في شمال قطاع غزة، بينت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية تحاول تشغيل مستشفيات شمال قطاع غزة، لكن نفاذ الأدوية والوقود المشغل للمولدات الكهربائية يحول دون ذلك، داعية لتدخل دولي عاجل لإيصال المساعدات الطبية للمرافق الصحية شمال قطاع غزة.

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