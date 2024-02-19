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أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

2/19/2024 2:22:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت قرارا لمجلس الأمن الدولي يدعم "وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن".
وينص الاقتراح على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن هجوما بريا كبيرا في رفح من شأنه أن يزيد من إلحاق الضرر بالمدنيين وتهجيرهم، وربما حتى للدول المجاورة. مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على السلام والأمن الإقليميين، لذلك لا ينبغي أن يستمر مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".
ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم طرح هذا القرار للتصويت ومتى سيتم ذلك. وقد صاغت الولايات المتحدة هذا الاقتراح ردا على اقتراح جزائري، طالب الأسبوع الماضي من مجلس الأمن بالتصويت على قرار لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

MENAFN19022024000089011017ID1107871489

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