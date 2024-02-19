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إنقاذ طفل انفجرت معدته

2/19/2024 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن فريق جراحة الأطفال والجراحة العامة بمستشفى الدرب العام بتجمع جازان الصحي من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 18 شهرا عانى من انفجار في المعدة، وفي التفاصيل حضر الطفل لطوارئ المستشفى يعاني من انتفاخ في البطن وتسمم دموي بسبب تسرب محتوى المعدة للبطن.
وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، التي بينت وجود استرواح في البطن، تم على الفور إنعاش الطفل وتجهيزه لعملية استكشافية عاجلة استغرقت ساعتين من قبل فريق الجراحة العامة بالتواصل مع جراحة الأطفال والتي أوضحت وجود ثقب طولي في المعدة بطول 3 سم؛ حيث تم إقفال الثقب وتدعيم جدار المعدة وعمل تنظيف للبطن ووضع أنبوب تصريف؛ مما ساعد في تنظيف البطن وتقليل تسمم الدم، وتحسنت حالة الطفل وتماثل للشفاء وغادر المستشفى.
يذكر أن الطاقم الطبي تكون من الدكتور عبدالرزاق جلول والدكتور سلمان غزواني والدكتور حاتم والدكتورة إيمان والدكتور إحسان السعدي؛ وفني العمليات إبراهيم خرشان وفني التخدير عامر الهاشمي وممرضة العمليات انقلين داس.

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