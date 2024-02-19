إنقاذ طفل انفجرت معدته

(MENAFN
- Al Watan) تمكن فريق جراحة الأطفال والجراحة العامة بمستشفى الدرب العام بتجمع جازان الصحي من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 18 شهرا عانى من انفجار في المعدة، وفي التفاصيل حضر الطفل لطوارئ المستشفى يعاني من انتفاخ في البطن وتسمم دموي بسبب تسرب محتوى المعدة للبطن.
وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، التي بينت وجود استرواح في البطن، تم على الفور إنعاش الطفل وتجهيزه لعملية استكشافية عاجلة استغرقت ساعتين من قبل فريق الجراحة العامة بالتواصل مع جراحة الأطفال والتي أوضحت وجود ثقب طولي في المعدة بطول 3 سم؛ حيث تم إقفال الثقب وتدعيم جدار المعدة وعمل تنظيف للبطن ووضع أنبوب تصريف؛ مما ساعد في تنظيف البطن وتقليل تسمم الدم، وتحسنت حالة الطفل وتماثل للشفاء وغادر المستشفى.
يذكر أن الطاقم الطبي تكون من الدكتور عبدالرزاق جلول والدكتور سلمان غزواني والدكتور حاتم والدكتورة إيمان والدكتور إحسان السعدي؛ وفني العمليات إبراهيم خرشان وفني التخدير عامر الهاشمي وممرضة العمليات انقلين داس.
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