650 صقرًا في منافسات دعو الأحساء

(MENAFN
- Al Watan) كشف رئيس اللجنة المنظمة مهرجان الصقور ((الأول)) في الأحساء، عبدالعزيز الموسى، تنافس 650 صقرًا بمنافسة ((الدعو)) في 3 فئات (الحر، والشاهين، والجير) لكل الأعمار (فرخ، وقرناس)، بينها ((صقور)) تتجاوز أسعارها مليون ريال، وحققت مراكز متقدمة في منافسات أخرى من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وحددت اللجنة مسافة السباق بـ400 متر (بين الصقار في نقطة البداية، والداعي في نقطة النهاية)، مع استخدام تقنيات متقدمة ومتطورة لاحتساب الزمن بالثانية وألف جزء من الثانية، الذي يتراوح ما بين 15 و25 ثانية، على تستمر المنافسات 4 أيام بـ26 شوطًا، وتخصيص جوائز مالية للمراكز الـ5 الأولى تتراوح ما بين 15 ألف ريال للمركز الأول و5 آلاف للمركز الخامس.
بدوره، أشار المشرف على جناح المقطفان في المهرجان، محمد المري، أن المقطفان عبارة عن بيت شعر للضيافة في البادية، وفيه يتم تقديم القهوة السعودية والسمر وعزف الربابة، وكذلك طرح نقاشات متعلقة بهواية الصقارة عند أبناء الأحساء، لافتا إلى ارتباط الصقر بالهجن والإبل.
إلى ذلك، أكد بيطريون أن من بين الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للصقور الفحص للتأكد من سلامتها من الأمراض الوبائية وغير الوبائية من خلال تأمين عيادات بيطرية متنقلة، وتقديم الخدمات الإرشادية الوقائية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومراقبة الوضع الصحي، وتقديم الدعم من أجل تسهيل حركة عبور وتنقل الصقور المشاركة عبر المنافذ الحدودية ومناطق المملكة المختلفة، وكذلك تقديم الدعم المخبري لعمليات الفحص البيطري في مختبرات التشخيص البيطري التابعة للوزارة، واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة الطيور.
الرفق بالصقور:
1- التعلم المستمر للصقار.
2- توفير بيئة ملائمة.
3- الرعاية الصحية.
4- التدريب.
5- التواصل الفعال.
6- الالتزام بالأخلاقيات.
7- رفض العنف أو الإيذاء.
8- الممارسة الطبيعية لحياة الصقر.
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