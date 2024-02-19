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650 صقرًا في منافسات دعو الأحساء

2/19/2024 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس اللجنة المنظمة مهرجان الصقور ((الأول)) في الأحساء، عبدالعزيز الموسى، تنافس 650 صقرًا بمنافسة ((الدعو)) في 3 فئات (الحر، والشاهين، والجير) لكل الأعمار (فرخ، وقرناس)، بينها ((صقور)) تتجاوز أسعارها مليون ريال، وحققت مراكز متقدمة في منافسات أخرى من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وحددت اللجنة مسافة السباق بـ400 متر (بين الصقار في نقطة البداية، والداعي في نقطة النهاية)، مع استخدام تقنيات متقدمة ومتطورة لاحتساب الزمن بالثانية وألف جزء من الثانية، الذي يتراوح ما بين 15 و25 ثانية، على تستمر المنافسات 4 أيام بـ26 شوطًا، وتخصيص جوائز مالية للمراكز الـ5 الأولى تتراوح ما بين 15 ألف ريال للمركز الأول و5 آلاف للمركز الخامس.
بدوره، أشار المشرف على جناح المقطفان في المهرجان، محمد المري، أن المقطفان عبارة عن بيت شعر للضيافة في البادية، وفيه يتم تقديم القهوة السعودية والسمر وعزف الربابة، وكذلك طرح نقاشات متعلقة بهواية الصقارة عند أبناء الأحساء، لافتا إلى ارتباط الصقر بالهجن والإبل.
إلى ذلك، أكد بيطريون أن من بين الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للصقور الفحص للتأكد من سلامتها من الأمراض الوبائية وغير الوبائية من خلال تأمين عيادات بيطرية متنقلة، وتقديم الخدمات الإرشادية الوقائية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومراقبة الوضع الصحي، وتقديم الدعم من أجل تسهيل حركة عبور وتنقل الصقور المشاركة عبر المنافذ الحدودية ومناطق المملكة المختلفة، وكذلك تقديم الدعم المخبري لعمليات الفحص البيطري في مختبرات التشخيص البيطري التابعة للوزارة، واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة الطيور.
الرفق بالصقور:
1- التعلم المستمر للصقار.
2- توفير بيئة ملائمة.
3- الرعاية الصحية.
4- التدريب.
5- التواصل الفعال.
6- الالتزام بالأخلاقيات.
7- رفض العنف أو الإيذاء.
8- الممارسة الطبيعية لحياة الصقر.

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