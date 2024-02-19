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تشجير محافظة القطيف

2/19/2024 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مبادرة تحت شعار ((تشجير محافظة القطيف)).
وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى غرس 25 ألف شجرة، ضمن مبادرة ((السعودية الخضراء))، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بزيادة الغطاء النباتي والمساعدة في مكافحة التصحر من خلال زراعة الأشجار، ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وتجميل المدن وأنسنتها، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى تحفيز القطاعين العام والخاص، وتمكين المواطنين من الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.
وأشارت إلى استمرار المبادرة خلال موسم الزراعة، وذلك بمعدل 4000-5000 شجرة شهريًا، من خلال مشاركة المتطوعين والمتطوعات من مختلف الفئات العمرية.

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