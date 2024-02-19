(MENAFN
- Al Watan) أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مبادرة تحت شعار ((تشجير محافظة القطيف)).
وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى غرس 25 ألف شجرة، ضمن مبادرة ((السعودية الخضراء))، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بزيادة الغطاء النباتي والمساعدة في مكافحة التصحر من خلال زراعة الأشجار، ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وتجميل المدن وأنسنتها، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى تحفيز القطاعين العام والخاص، وتمكين المواطنين من الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.
وأشارت إلى استمرار المبادرة خلال موسم الزراعة، وذلك بمعدل 4000-5000 شجرة شهريًا، من خلال مشاركة المتطوعين والمتطوعات من مختلف الفئات العمرية.
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