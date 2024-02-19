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بدر أول مرشد افتراضي لزوار المدينة

2/19/2024 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت هيئة تطوير المدينة المنورة أول مرشد افتراضي يعطي معلومات عن إبراز المعالم في المدينة المنورة ضمن منصة روح المدينة.
وتعمل المنصة على تقديم المعلومات من المصادر الموثوقة، وتثري تجربة الزائر بست لغات مختلفة، يمكن لزائر المدينة والمعتمرين والحجاج وأهالي المدينة الاستفادة من المنصة وتحميلها على الهواتف الذكية، والاسترشاد عن أبرز المناطق والمميزات والجوانب التسويقية والأكلات المميزة بالمدينة.
وتهدف المنصة إلى إثراء تجربة الزوار وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير دليل شامل لمعالم ومرافق المدينة، وتوثيق كنور المدينة بأبرز اللغات العالمية، وتحسين تجربة زوار المدينة، وتتضمن المنصة أهم الفعاليات والأنشطة بالمدينة على مدار السنة، والتي ستكون موجهة لسكان وزوار المدينة، واستعراض معالم المدينة ومزاراتها بشكل تفاعلي، كما يتاح مشاركة الصور واللحظات الجميلة بين مجتمع الزائرين، وكذلك أطعمة المدينة، والتعريف بها وسبل الوصول إليها، بالإضافة إلى الحرف اليدوية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن منصة ((روح المدينة)) وتطبيقاتها المتعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي تستهدف بناء هوية مميزة للمدينة المنورة، بوصفها وجهة سياحية وثقافية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي للمنطقة من خلال تمكين الزوار والسكان من الاستكشاف والتعرّف على المكونات التاريخية والثقافية والحضارية التي تتمتع بها المدينة المنورة، فضلاً عن استعراض الأنشطة والفعاليات والبرامج المقامة على مدار العام، وتقديمها للمستخدمين بلغات متعددة، وبطريقة جاذبة ومبتكرة، لتصبح المنصة الرفيق الرقمي الموثوق لزوار وسكان المدينة المنورة.

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