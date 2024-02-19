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56 شركة تستعد للإدراج في سوق الأسهم السعودية ونمو بزيادة 30 %

2/19/2024 2:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، عن وجود 56 شركة تستعد للإدراج في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية، ما يمثل زيادة بنسبة 30% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وأكد القويز خلال مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض، إن المملكة على أعتاب تحول تاريخي من دولة مصدرة لرؤوس الأموال إلى وجهة جاذبة لها، مبينا أن هذا الأمر يتطلب وجود بنية تحتية مختلفة تماماً عن تلك المتوفرة حالياً.
وأشار القويز إلى ضرورة رفع إجمالي إصدارات الدين المحلية المستحقة للقطاع الخاص من نسبة 4% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى 18% بحلول عام 2030م.
وبين أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يعتبر واحداً من أكبر القطاعات من حيث عدد الإدراجات وقيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها، فضلاً عن كونه القطاع الأفضل أداءً في السوق المالية السعودية خلال عام 2023.

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