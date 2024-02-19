طرح وحدات فندقية فى زد إيست.. وسعر الغرفة 16 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة“أورا للتطوير العقارى” وحدات فندقية بمشروع“زد إيست” فى مدينة القاهرة الجديدة، ويبدأ سعر الغرفة من 16 مليون جنيه.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن شركة“أورا” طرحت برجًا سكنيًا بارتفاع 30 طابقًا، يضم شققًا وغرف فندقية.
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وأضافت المصادر:“يتراوح سعر المتر المربع من 180 إلى 200 ألف جنيه، وتباع الوحدة المكونة من غرفة واحدة بمساحة 81 متر مربع بقيمة 16 مليون جنيه، و26 مليون جنيه للوحدة المكونة من غرفتين بمساحة 131 متر”.
كما تُباع الوحدة المكونة من 3 غرف بمساحة 174 متر مربع بقيمة 31 مليون جنيه، والوحدة 4 غرف بمساحة 250 متر مربع بقيمة 45 مليون جنيه، ويتم سداد مقدم حجز بنسبة 10% من قيمة الوحدة، والتقسيط على 8 سنوات.
وأوضحت المصادر، أن الشركة تحصل على شيكات لجدية الحجز من العملاء تسترد بالكامل فى حالة عدم اكتمال عملية البيع، وذلك بنحو 500 ألف جنيه للوحدة بمساحة غرفة أو غرفتين، و750 ألف جنيه للوحدة المكونة من 3 أو 4 غرف
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