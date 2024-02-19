طرح وحدات فندقية فى زد إيست.. وسعر الغرفة 16 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة“أورا للتطوير العقارى” وحدات فندقية بمشروع“زد إيست” فى مدينة القاهرة الجديدة، ويبدأ سعر الغرفة من 16 مليون جنيه.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن شركة“أورا” طرحت برجًا سكنيًا بارتفاع 30 طابقًا، يضم شققًا وغرف فندقية.

موضوعات“باراجون” تُطلق مشروع“أمتار” بالتعاون مع“سكون للحلول الذكية” “DAL” تطرح مشروع“FIVE FIFTY” فى“زايد” بمبيعات 2 مليار جنيه “عنوان” تطرح مشروع“MARAYA” فى“القاهرة الجديدة” باستثمارات مليار جنيه

وأضافت المصادر:“يتراوح سعر المتر المربع من 180 إلى 200 ألف جنيه، وتباع الوحدة المكونة من غرفة واحدة بمساحة 81 متر مربع بقيمة 16 مليون جنيه، و26 مليون جنيه للوحدة المكونة من غرفتين بمساحة 131 متر”.

كما تُباع الوحدة المكونة من 3 غرف بمساحة 174 متر مربع بقيمة 31 مليون جنيه، والوحدة 4 غرف بمساحة 250 متر مربع بقيمة 45 مليون جنيه، ويتم سداد مقدم حجز بنسبة 10% من قيمة الوحدة، والتقسيط على 8 سنوات.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تحصل على شيكات لجدية الحجز من العملاء تسترد بالكامل فى حالة عدم اكتمال عملية البيع، وذلك بنحو 500 ألف جنيه للوحدة بمساحة غرفة أو غرفتين، و750 ألف جنيه للوحدة المكونة من 3 أو 4 غرف