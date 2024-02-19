Monday, 19 February 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي العماني: 70 مليون ريال إجمالي أذون الخزانة الحكومية لهذا الاسبوع

2/19/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي العماني ، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 70 مليون ريال عُماني.

وذكر المركزي العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يوماً بلغت 30 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.605 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.605 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 14911ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 16953ر5 بالمائة.

موضوعات متعلقة الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بدعم إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية سوني تفقد 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد خفض توقعاتها لمبيعات بلاي ستيشن الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوماً نحو 40 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.666 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.665 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 34865ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 42094ر5 بالمائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات (الريبو) فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107871482

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث