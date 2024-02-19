المركزي العماني: 70 مليون ريال إجمالي أذون الخزانة الحكومية لهذا الاسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي العماني ، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 70 مليون ريال عُماني.
وذكر المركزي العماني في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يوماً بلغت 30 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.605 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.605 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 14911ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 16953ر5 بالمائة.
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في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوماً نحو 40 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.666 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.665 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 34865ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 42094ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات (الريبو) فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107871482
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