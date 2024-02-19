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اليمن والأمم المتحدة يبحثان مشروعات الأمن الغذائي

2/19/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الإدارة المحلية باليمن حسين الأغبري، اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، مع خبير سبل العيش والأمن الغذائي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أحمد مصطفى، مشروعات الأمن الغذائي والانتقال بالعملية الإغاثية إلى مرحلة الانتعاش المبكر وسبل العيش والعمل على إيجاد تنمية محلية مستدامة تساعد المجتمع على تعزيز قدراته وبناء مهاراته.

وأكد الأغبري -حسبما نقلت قناة“اليمن” الإخبارية- حرص الحكومة على تنفيذ ونجاح البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل عليها منظمات الأمم المتحدة في اليمن، مشيدا في الوقت نفسه بالدور المهم الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه اليمن.

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