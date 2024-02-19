اليمن والأمم المتحدة يبحثان مشروعات الأمن الغذائي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الإدارة المحلية باليمن حسين الأغبري، اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، مع خبير سبل العيش والأمن الغذائي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أحمد مصطفى، مشروعات الأمن الغذائي والانتقال بالعملية الإغاثية إلى مرحلة الانتعاش المبكر وسبل العيش والعمل على إيجاد تنمية محلية مستدامة تساعد المجتمع على تعزيز قدراته وبناء مهاراته.
وأكد الأغبري -حسبما نقلت قناة“اليمن” الإخبارية- حرص الحكومة على تنفيذ ونجاح البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل عليها منظمات الأمم المتحدة في اليمن، مشيدا في الوقت نفسه بالدور المهم الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه اليمن.
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