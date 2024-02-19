باراجون تُطلق مشروع أمتار بالتعاون مع سكون للحلول الذكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة باراجون للتطوير العقارى عن إطلاق مشروع“أمتار”، بالتعاون مع شركة سكون للحلول الذكية.
ويعد“أمتار” منتج مبتكر فى سوق العقارات التجارية، حيث يوفر فرص الملكية الجزئية بنظام الأسهم للمستثمرين الصغار، وذلك فى مساحة إدارية يتم انشائها داخل مبنى“باراجون 3” وبأسعار تبدأ من 2.5 مليون جنيه وحتى 4 ملايين جنيه.
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وتقدر المساحة البنائية للمشروع بـ22.8 ألف متر مربع، ومن المقرر تشغيل مشروع باراجون 3 خلال عام 2026.
وخلال مدة الاستثمار، سيستطيع المستثمرون متابعة أسهمهم واستثماراتهم، وطرق الدفع، والتقسيط من خلال تطبيق“أمتار” المطور بواسطة“سكون”، ويوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام لمتابعة أداء المشروع وتطوراته، ومراحل إنشائه بشكل كامل.
وقال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون:“يمثل مشروع أمتار ركيزة أساسية لاستراتيجية باراجون، حيث نستهدف دائما إقامة المشروعات العقارية الذكية والمستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية”.
وقال عمر الدسوقى، الرئيس التنفيذى لشركة سكون:“من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نهدف لترك بصمة واضحة للتطوير العقارى فى السوق المصرى وذلك من خلال تقيدم حلولاً رقمية وتكنولوجيا جديدة على تطبيق سكون، لتمكين المستثمرين من متابعة حصصهم، بالإضافة إلى عوائدهم على الاستثمار بعد الانتهاء من المشروع”.
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