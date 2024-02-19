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باراجون تُطلق مشروع أمتار بالتعاون مع سكون للحلول الذكية

2/19/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة باراجون للتطوير العقارى عن إطلاق مشروع“أمتار”، بالتعاون مع شركة سكون للحلول الذكية.

ويعد“أمتار” منتج مبتكر فى سوق العقارات التجارية، حيث يوفر فرص الملكية الجزئية بنظام الأسهم للمستثمرين الصغار، وذلك فى مساحة إدارية يتم انشائها داخل مبنى“باراجون 3” وبأسعار تبدأ من 2.5 مليون جنيه وحتى 4 ملايين جنيه.

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وتقدر المساحة البنائية للمشروع بـ22.8 ألف متر مربع، ومن المقرر تشغيل مشروع باراجون 3 خلال عام 2026.

وخلال مدة الاستثمار، سيستطيع المستثمرون متابعة أسهمهم واستثماراتهم، وطرق الدفع، والتقسيط من خلال تطبيق“أمتار” المطور بواسطة“سكون”، ويوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام لمتابعة أداء المشروع وتطوراته، ومراحل إنشائه بشكل كامل.

وقال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون:“يمثل مشروع أمتار ركيزة أساسية لاستراتيجية باراجون، حيث نستهدف دائما إقامة المشروعات العقارية الذكية والمستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية”.

وقال عمر الدسوقى، الرئيس التنفيذى لشركة سكون:“من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نهدف لترك بصمة واضحة للتطوير العقارى فى السوق المصرى وذلك من خلال تقيدم حلولاً رقمية وتكنولوجيا جديدة على تطبيق سكون، لتمكين المستثمرين من متابعة حصصهم، بالإضافة إلى عوائدهم على الاستثمار بعد الانتهاء من المشروع”.

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