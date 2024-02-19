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البترول: التعاون مع أوبك فى مجال التدريب حول آليات سوق البترول العالمي

2/19/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إمكانية التعاون بين قطاع البترول والمنظمة.

وأبدى أمين منظمة (أوبك) – خلال اللقاء اليوم الاثنين – استعداد المنظمة لاستقبال أعداد من شباب الإدارة المتوسطة في قطاع البترول للتدريب على البرنامج المتكامل لاستعراض أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار وذلك بمقر المنظمة بفيينا.

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وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الدور الذي تلعبه منظمة (أوبك) منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها رغم التحديات والاحداث العالمية المتلاحقة.

على جانب آخر، عقد الوزير جلسة مباحثات مع موراي اوتشنكلوس الرئيس التنفيذي لشركة (بي بي) العالمية، وأنيا دوتزيرناث رئيسة الشركة للغاز وخفض الكربون، تم خلاله استعراض أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالي لتنمية الآبار، بالإضافة إلى عمليات الحفر التي تنفذها الشركة في إطار برنامج العمل الجاري تنفيذه حالياً لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز.

وأوضح رئيس شركة (بي بي) أنه يجري حفر بئرين ضمن خطة تنمية حقل ريفين، ولفت إلى اهتمام الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات بمشروعاتها في مصر، خاصة أن (بي بي) مشغل رئيسي في حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط.

بدوره، أوضح وزير البترول أن قطاع البترول لدية شراكات كبيرة مع كافة الشركاء، وهناك تعاون معهم للتغلب على التحديات إيماناً منهم بالفرصة الجيدة التى تتمتع بها مصر، مشيراً إلى أن (بي بي) من الشركاء الاستراتيجيين مع قطاع البترول ولها نجاحات متميزة فى انشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107871478

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