البترول: التعاون مع أوبك فى مجال التدريب حول آليات سوق البترول العالمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إمكانية التعاون بين قطاع البترول والمنظمة.
وأبدى أمين منظمة (أوبك) – خلال اللقاء اليوم الاثنين – استعداد المنظمة لاستقبال أعداد من شباب الإدارة المتوسطة في قطاع البترول للتدريب على البرنامج المتكامل لاستعراض أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار وذلك بمقر المنظمة بفيينا.
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وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الدور الذي تلعبه منظمة (أوبك) منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها رغم التحديات والاحداث العالمية المتلاحقة.
على جانب آخر، عقد الوزير جلسة مباحثات مع موراي اوتشنكلوس الرئيس التنفيذي لشركة (بي بي) العالمية، وأنيا دوتزيرناث رئيسة الشركة للغاز وخفض الكربون، تم خلاله استعراض أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالي لتنمية الآبار، بالإضافة إلى عمليات الحفر التي تنفذها الشركة في إطار برنامج العمل الجاري تنفيذه حالياً لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز.
وأوضح رئيس شركة (بي بي) أنه يجري حفر بئرين ضمن خطة تنمية حقل ريفين، ولفت إلى اهتمام الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات بمشروعاتها في مصر، خاصة أن (بي بي) مشغل رئيسي في حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط.
بدوره، أوضح وزير البترول أن قطاع البترول لدية شراكات كبيرة مع كافة الشركاء، وهناك تعاون معهم للتغلب على التحديات إيماناً منهم بالفرصة الجيدة التى تتمتع بها مصر، مشيراً إلى أن (بي بي) من الشركاء الاستراتيجيين مع قطاع البترول ولها نجاحات متميزة فى انشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107871478
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