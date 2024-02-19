جوباص تدشن شركة بالسعودية برأسمال 45 مليون ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط مجموعة جوباص للنقل السياحى تأسيس شركة نقل فى السعودية تحت إسم ((جوالعربية لخدمات النقل)) خلال يونيو المقبل.
وقال فادى ماهر المدير التنفيذى لمجموعة جوباص للنقل السياحي، إن رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 45 مليون ريال.
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أضاف ماهر فى بيان، أنه سيتم تشغيل 50 أتوبيس داخل السعودية تم التعاقد على تصنيعها بمواصفات خاصة تتلائم مع السوق وتعمل لمسافات شاقة.
أوضح أن تلك الأتوبيسات ستعمل وفق اتفاقية“يورو 5” التى تهدف إلى تقليل إنبعثات الوقود.
وكشف ماهر أن مجموعة جوباص تدرس افتتاح شركة داخل السوق الإماراتى ضمن الخطة التوسعية للمجموعة خلال الفترة المقبلة.
وتعمل ((جوباص)) تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998 وهى أول شركة قطاع خاص تعمل فى النقل العام، وتُسير عدة خطوط وجهات، القاهرة، والجيزة، والغردقة، وشرم الشيخ، والإسكندرية، والعين السخنة، ومرسى مطروح، ومرسى علم.
وتمتلك جوباص 400 أتوبيس يعملون بداخل السوق المحلى لتغطية جميع محافظات الجمهورية.
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