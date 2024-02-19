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جوباص تدشن شركة بالسعودية برأسمال 45 مليون ريال

2/19/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط مجموعة جوباص للنقل السياحى تأسيس شركة نقل فى السعودية تحت إسم ((جوالعربية لخدمات النقل)) خلال يونيو المقبل.

وقال فادى ماهر المدير التنفيذى لمجموعة جوباص للنقل السياحي، إن رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 45 مليون ريال.

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أضاف ماهر فى بيان، أنه سيتم تشغيل 50 أتوبيس داخل السعودية تم التعاقد على تصنيعها بمواصفات خاصة تتلائم مع السوق وتعمل لمسافات شاقة.

أوضح أن تلك الأتوبيسات ستعمل وفق اتفاقية“يورو 5” التى تهدف إلى تقليل إنبعثات الوقود.

وكشف ماهر أن مجموعة جوباص تدرس افتتاح شركة داخل السوق الإماراتى ضمن الخطة التوسعية للمجموعة خلال الفترة المقبلة.

وتعمل ((جوباص)) تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998 وهى أول شركة قطاع خاص تعمل فى النقل العام، وتُسير عدة خطوط وجهات، القاهرة، والجيزة، والغردقة، وشرم الشيخ، والإسكندرية، والعين السخنة، ومرسى مطروح، ومرسى علم.

وتمتلك جوباص 400 أتوبيس يعملون بداخل السوق المحلى لتغطية جميع محافظات الجمهورية.

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