الاقتصاد الاسرائيلى ينكمش بنسبة 20% فى الربع الاخير من العام الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) كشف مكتب الاحصاءات الاسرائيلى التابع للحكومة عن انكماش الاقتصاد الاسرائيلى بنسبة 20 % خلال الربع الاخير من العام الماضى نتيجة لاشتعال الحرب على قطاع غزة ، فيما تراجع متوسط نصيب الفرد فى اسرائيل من الناتج المحلى نتيجة للحرب ( حسابيا ) بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع عدد السكان .

وهبطت الانشطة الاقتصادية الاستثمارية فى اسرائيل خلال العام الماضى بنسبة 2 % خلال العام الماضى وهو العام الذى تراجع فيه متوسطات الانفاق الاستهلاكى للاسرائيليين بنسبة 2.8% ، وهو تراجع عادل من اثره السلبى ارتفاع مستويات الانفاق الحكومى العام فى اسرائيل بنسبة 8.3% خلال العام الماضى فى الاشهر العشرة الاولى منه وحتى نشوب الحرب فى غزة فى السابع من اكتوبر الماضى ، حيث شنت اسرائيل عمليات عسكرية كبرى تحت مسمى السيوف الحديدية وهى العمليات التى هبطت بمعدلات الانفاق الاستثمارى العام فى اسرائيل فى الربع الاخير من العام الماضى بنسبة لا تقل عن 70 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 .

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كما تراجع مستوى الانفاق العام للاسرائيليين نتيجة للحرب فى غزة خلال الربع الاخير من العام الماضى بنسبة 90 % مقارنة بذات الفترة من العام 2022 ، و بنسبة 27 % تراجع الانفاق العام فى اسرائيل خلال العام الماضى مقارنة بالعام 2022 .

وبرغم انكماشه فى الربع الاخير من العام المنصرم عجز الاقتصاد الاسرائيلى على تسجيل معدل نمو بأزيد من 2 % خلال العام الماضى بكامله ، الا ان ذلك يعد من وجهة نظر الخبراء و المراقبين انتكاسة كبرى للاقتصاد الاسرائيلى الذى نما بنسبة 6.5% خلال العام 2022 .

وكان الاقتصاد الاسرائيلى قد انكمش بنسبة 2.5% خلال العام 2020 على خلفية جائحة كورونا وما صاحبها من اغلاقات للانشطة الاقتصادية وحركة السياحة والسفر .

وكانت اخر انكماشة كبرى للاقتصاد الاسرائيلى قد وقعت فى العام 2009 حينما انكمش الاقتصاد الاسرائيلى بنسبة 2.5% ابان الازمة المالية العالمية .

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