الاقتصاد الاسرائيلى ينكمش بنسبة 20% فى الربع الاخير من العام الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف مكتب الاحصاءات الاسرائيلى التابع للحكومة عن انكماش الاقتصاد الاسرائيلى بنسبة 20 % خلال الربع الاخير من العام الماضى نتيجة لاشتعال الحرب على قطاع غزة ، فيما تراجع متوسط نصيب الفرد فى اسرائيل من الناتج المحلى نتيجة للحرب ( حسابيا ) بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع عدد السكان .
وهبطت الانشطة الاقتصادية الاستثمارية فى اسرائيل خلال العام الماضى بنسبة 2 % خلال العام الماضى وهو العام الذى تراجع فيه متوسطات الانفاق الاستهلاكى للاسرائيليين بنسبة 2.8% ، وهو تراجع عادل من اثره السلبى ارتفاع مستويات الانفاق الحكومى العام فى اسرائيل بنسبة 8.3% خلال العام الماضى فى الاشهر العشرة الاولى منه وحتى نشوب الحرب فى غزة فى السابع من اكتوبر الماضى ، حيث شنت اسرائيل عمليات عسكرية كبرى تحت مسمى السيوف الحديدية وهى العمليات التى هبطت بمعدلات الانفاق الاستثمارى العام فى اسرائيل فى الربع الاخير من العام الماضى بنسبة لا تقل عن 70 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 .
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كما تراجع مستوى الانفاق العام للاسرائيليين نتيجة للحرب فى غزة خلال الربع الاخير من العام الماضى بنسبة 90 % مقارنة بذات الفترة من العام 2022 ، و بنسبة 27 % تراجع الانفاق العام فى اسرائيل خلال العام الماضى مقارنة بالعام 2022 .
وبرغم انكماشه فى الربع الاخير من العام المنصرم عجز الاقتصاد الاسرائيلى على تسجيل معدل نمو بأزيد من 2 % خلال العام الماضى بكامله ، الا ان ذلك يعد من وجهة نظر الخبراء و المراقبين انتكاسة كبرى للاقتصاد الاسرائيلى الذى نما بنسبة 6.5% خلال العام 2022 .
وكان الاقتصاد الاسرائيلى قد انكمش بنسبة 2.5% خلال العام 2020 على خلفية جائحة كورونا وما صاحبها من اغلاقات للانشطة الاقتصادية وحركة السياحة والسفر .
وكانت اخر انكماشة كبرى للاقتصاد الاسرائيلى قد وقعت فى العام 2009 حينما انكمش الاقتصاد الاسرائيلى بنسبة 2.5% ابان الازمة المالية العالمية .
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107871475
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