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بوتين يوافق على تخارج إتش إس بي سي من روسيا

2/19/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” الإثنين لبنك“إتش إس بي سي” على بيع وحدته في روسيا ، مما يسمح للمقرض البريطاني بالتخارج من السوق الروسية بعد أشهر من المفاوضات.

وتعني الموافقة الرئاسية، أنه يسمح لـ“إكسبو بنك” المملوك للقطاع الخاص، بالاستحواذ على 100% من الوحدة المملوكة لبنك“إتش إس بي سي”، عقب موافقة المقرض البريطاني في يونيو 2022، بحسب“رويترز”.

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يأتي هذا بعد أن أعلن أكبر بنوك أوروبا في سبتمبر، التوقف عن دعم المدفوعات التجارية للشركات، من وإلى روسيا وبيلاروسيا، في ظل فرض العقوبات التي زادت من تحديات العمل هناك.

في أغسطس 2022، صدر مرسوم يمنع المستثمرين من الدول“غير الصديقة” – تلك التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا – من بيع الأسهم في مشاريع الطاقة والبنوك الرئيسية، مع سلطة السماح باستثناءات للرئيس الروسي.

المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107871474

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