بوتين يوافق على تخارج إتش إس بي سي من روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق الرئيس الروسي“فلاديمير بوتين” الإثنين لبنك“إتش إس بي سي” على بيع وحدته في روسيا ، مما يسمح للمقرض البريطاني بالتخارج من السوق الروسية بعد أشهر من المفاوضات.
وتعني الموافقة الرئاسية، أنه يسمح لـ“إكسبو بنك” المملوك للقطاع الخاص، بالاستحواذ على 100% من الوحدة المملوكة لبنك“إتش إس بي سي”، عقب موافقة المقرض البريطاني في يونيو 2022، بحسب“رويترز”.
موضوعات متعلقة
الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بدعم إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية سوني تفقد 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد خفض توقعاتها لمبيعات بلاي ستيشن الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف
يأتي هذا بعد أن أعلن أكبر بنوك أوروبا في سبتمبر، التوقف عن دعم المدفوعات التجارية للشركات، من وإلى روسيا وبيلاروسيا، في ظل فرض العقوبات التي زادت من تحديات العمل هناك.
في أغسطس 2022، صدر مرسوم يمنع المستثمرين من الدول“غير الصديقة” – تلك التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا – من بيع الأسهم في مشاريع الطاقة والبنوك الرئيسية، مع سلطة السماح باستثناءات للرئيس الروسي.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107871474
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.