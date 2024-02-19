الصين ترفع الحظر عن واردات لحوم الأبقار الإسبانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الصين على رفع الحظر المفروض على واردات لحوم الأبقار الإسبانية، بعد أكثر من عقدين من القيود المفروضة، ما يمثل دعمًا للقطاع الزراعي في إسبانيا.
وقال وزير الخارجية الصيني“وانغ يي” في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني“خوسيه مانويل ألباريس” في قرطبة بجنوب إسبانيا:“إنها أخبار جيدة، خاصة بالنسبة للمزارعين الإسبان”، حسبما ذكرت“فرانس برس”.
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وأوضح“ألباريس”:“عندما تأخذ في الاعتبار حجم السوق الصينية، فإن التأثير سيكون إيجابيًا بشكل غير عادي، هذا الإجراء كنا نطالب به منذ فترة طويلة ويفيد الريف بأكمله، لأنه من الصعب العثور على سوق مثل السوق الصينية”.
وفرضت بكين منذ عام 2000 حظرًا على الاتحاد الأوروبي، يمنع استيراد منتجات لحوم البقر، بسبب ظهور عدة حالات من اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري أو مرض“جنون البقر” في العديد من دول التكتل في ذلك العام.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107871473
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