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الصين ترفع الحظر عن واردات لحوم الأبقار الإسبانية

2/19/2024 2:21:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت الصين على رفع الحظر المفروض على واردات لحوم الأبقار الإسبانية، بعد أكثر من عقدين من القيود المفروضة، ما يمثل دعمًا للقطاع الزراعي في إسبانيا.

وقال وزير الخارجية الصيني“وانغ يي” في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني“خوسيه مانويل ألباريس” في قرطبة بجنوب إسبانيا:“إنها أخبار جيدة، خاصة بالنسبة للمزارعين الإسبان”، حسبما ذكرت“فرانس برس”.

موضوعات متعلقة الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بدعم إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية سوني تفقد 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد خفض توقعاتها لمبيعات بلاي ستيشن الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

وأوضح“ألباريس”:“عندما تأخذ في الاعتبار حجم السوق الصينية، فإن التأثير سيكون إيجابيًا بشكل غير عادي، هذا الإجراء كنا نطالب به منذ فترة طويلة ويفيد الريف بأكمله، لأنه من الصعب العثور على سوق مثل السوق الصينية”.

وفرضت بكين منذ عام 2000 حظرًا على الاتحاد الأوروبي، يمنع استيراد منتجات لحوم البقر، بسبب ظهور عدة حالات من اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري أو مرض“جنون البقر” في العديد من دول التكتل في ذلك العام.

المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107871473

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