السعودية وبريطانيا تبحثان آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين، مع وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية البريطانية كلير كوتينيو،آفاق التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطاقة، والفرص المستقبلية في القطاع في إطار مذكرة التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين ناقشا أيضا خلال اللقاء آفاق التعاون في مجال تطوير معايير الهيدروجين النظيف بشكل شمولي يرتكز على الانبعاثات دون المصادر بالإضافة الى تطوير اللوائح والسياسات المتعلقة بأنشطة التقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون ، كما ناقش الجانبان الموضوعات المتعلقة بتوطين مكونات الطاقة ، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات ذات العلاقة.
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فيما تطرق اللقاء إلى جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل برنامج استدامة الطلب على البترول.
وقد بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وعبرا عن تطلعهما لمشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ عديد من المشروعات في هذا المجال.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107871471
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