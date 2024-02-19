السعودية وبريطانيا تبحثان آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين، مع وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية البريطانية كلير كوتينيو،آفاق التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطاقة، والفرص المستقبلية في القطاع في إطار مذكرة التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين ناقشا أيضا خلال اللقاء آفاق التعاون في مجال تطوير معايير الهيدروجين النظيف بشكل شمولي يرتكز على الانبعاثات دون المصادر بالإضافة الى تطوير اللوائح والسياسات المتعلقة بأنشطة التقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون ، كما ناقش الجانبان الموضوعات المتعلقة بتوطين مكونات الطاقة ، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات ذات العلاقة.

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فيما تطرق اللقاء إلى جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل برنامج استدامة الطلب على البترول.

وقد بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وعبرا عن تطلعهما لمشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ عديد من المشروعات في هذا المجال.

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