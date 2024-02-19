الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسواق الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الاثنين، وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.17%، بتحسن طفيف عن الجلسة الصباحية السلبية ، وقادت أسهم التعدين الخسائر، حيث انخفضت بنسبة 1%، في حين ارتفعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.95%.

وارتفع المؤشر بنسبة 0.17% بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي.

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وصعد مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.22%، على الرغم من استقرار مؤشر CAC 40 الفرنسي وتراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.15%.

وارتفعت أسهم شركة البرمجيات السويسرية Temenos بنسبة 8.8% اليوم ، منتعشة بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها في نهاية الأسبوع الماضي بعد تقرير من شركة Hindenburg Research للبيع على المكشوف.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل، ارتفعت أسواق الأسهم في الصين مع عودة المتداولين من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة اليوم وسط بيانات سفر متفائلة، بينما انخفضت أسهم هونغ كونغ.