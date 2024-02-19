الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسواق الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الاثنين، وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.17%، بتحسن طفيف عن الجلسة الصباحية السلبية ، وقادت أسهم التعدين الخسائر، حيث انخفضت بنسبة 1%، في حين ارتفعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.95%.
وارتفع المؤشر بنسبة 0.17% بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي.
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وصعد مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.22%، على الرغم من استقرار مؤشر CAC 40 الفرنسي وتراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.15%.
وارتفعت أسهم شركة البرمجيات السويسرية Temenos بنسبة 8.8% اليوم ، منتعشة بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها في نهاية الأسبوع الماضي بعد تقرير من شركة Hindenburg Research للبيع على المكشوف.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل، ارتفعت أسواق الأسهم في الصين مع عودة المتداولين من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة اليوم وسط بيانات سفر متفائلة، بينما انخفضت أسهم هونغ كونغ.
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