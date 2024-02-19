((أبو غالى موتورز)) تطرح سيارتين جديدتين من سوبارو ((كروستريك)) و((فورستر))

(MENAFN
- Al-Borsa News) قطب: الشركة تتطلع لطرح السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة
طرحت شركة ((أبو غالى موتورز)) الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((سوبارو )) فى مصر، السيارتين سوبارو ((كروستريك)) و((فورستر)) موديل 2024، عبر فئة واحدة فقط من التجهيزات والكماليات لكلا منها لتسجل الأولى نحو 2.495 مليون جنيه، بينما الثانية نحو 2.695 مليون جنيه.
وقال تامر قطب الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبو غالى موتورز، إن المجموعة بدأت تنفيذ خطتها الاستراتيجية للعام الجارى من خلال طرح سيارتين للعلامة التجارية سوبارو اليابانية.
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أشار“قطب” خلال كلمته بحفل إطلاق السيارتين إلى أن الشركة تتطلع لطرح سيارات كهربائية من العلامة التجارية سوبارو خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الشركة الأم.
أكد أن الشركة ستبدأ بتسليم السيارة للحاجزين بدأ من الأسبوع المقبل.
اوضح ان الشركة تقوم بخدمة أكثر من ألفى عميل يومياً، فى كثير من المجالات المختلفة التى تخص قطاع السيارات داخل السوق المصرى.
وقال صبحى منير، مدير عام علامة سوبارو بشركة أبو غالى موتورز، إن السيارتين من فئه الـ suv التى تسعى الشركة أن تلبى احتياجات العملاء من تلك الفئة داخل السوق المصرية. بدء تسليم العملاء الحاجزين الأسبوع المقبل
وتأتي السيارة سوبارو XV كروس تريك 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات“4 سلندر”، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 156 حصانا، و196 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء.
وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 إلى 100 كم/س في غضون 10.5 ثانية، وتقترب السرعة القصوى للسيارة سوبارو XV كروس تريك 2024 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود إلى 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.
ويصل الطول الكلي إلى 4480، والعرض الكلي 1800 مم، والارتفاع الكلي 1600 مم، وطول قاعدة العجلات 2670 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض“الخلوص” 220 مم، والوزن الكلي 1.519 كيلوجرام، وسعة حقيبة التخزين 564 لتر.
بينما تأتى السيارة سوبارو فورستر 2024 بمحرك 2000 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 156 حصان وعزم 196 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك متغير النسب CVT ودفع كلي للعجلات لتتسارع من الصفر لـ100 كم/س خلال 10.3 بوصة.
ويصل الطول الكلي إلى 4640، والعرض الكلي 1815 مم، والارتفاع الكلي 1730 مم، وطول قاعدة العجلات 2670 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض“الخلوص” 220 مم، والوزن الكلي 1.519 كيلوجرام، وسعة حقيبة التخزين 564 لتر.
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