((أبو غالى موتورز)) تطرح سيارتين جديدتين من سوبارو ((كروستريك)) و((فورستر))

طرحت شركة ((أبو غالى موتورز)) الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((سوبارو )) فى مصر، السيارتين سوبارو ((كروستريك)) و((فورستر)) موديل 2024، عبر فئة واحدة فقط من التجهيزات والكماليات لكلا منها لتسجل الأولى نحو 2.495 مليون جنيه، بينما الثانية نحو 2.695 مليون جنيه.

وقال تامر قطب الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبو غالى موتورز، إن المجموعة بدأت تنفيذ خطتها الاستراتيجية للعام الجارى من خلال طرح سيارتين للعلامة التجارية سوبارو اليابانية.

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أشار“قطب” خلال كلمته بحفل إطلاق السيارتين إلى أن الشركة تتطلع لطرح سيارات كهربائية من العلامة التجارية سوبارو خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الشركة الأم.

أكد أن الشركة ستبدأ بتسليم السيارة للحاجزين بدأ من الأسبوع المقبل.

اوضح ان الشركة تقوم بخدمة أكثر من ألفى عميل يومياً، فى كثير من المجالات المختلفة التى تخص قطاع السيارات داخل السوق المصرى.

وقال صبحى منير، مدير عام علامة سوبارو بشركة أبو غالى موتورز، إن السيارتين من فئه الـ suv التى تسعى الشركة أن تلبى احتياجات العملاء من تلك الفئة داخل السوق المصرية.

وتأتي السيارة سوبارو XV كروس تريك 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات“4 سلندر”، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 156 حصانا، و196 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 إلى 100 كم/س في غضون 10.5 ثانية، وتقترب السرعة القصوى للسيارة سوبارو XV كروس تريك 2024 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود إلى 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويصل الطول الكلي إلى 4480، والعرض الكلي 1800 مم، والارتفاع الكلي 1600 مم، وطول قاعدة العجلات 2670 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض“الخلوص” 220 مم، والوزن الكلي 1.519 كيلوجرام، وسعة حقيبة التخزين 564 لتر.

بينما تأتى السيارة سوبارو فورستر 2024 بمحرك 2000 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 156 حصان وعزم 196 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك متغير النسب CVT ودفع كلي للعجلات لتتسارع من الصفر لـ100 كم/س خلال 10.3 بوصة.

ويصل الطول الكلي إلى 4640، والعرض الكلي 1815 مم، والارتفاع الكلي 1730 مم، وطول قاعدة العجلات 2670 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض“الخلوص” 220 مم، والوزن الكلي 1.519 كيلوجرام، وسعة حقيبة التخزين 564 لتر.