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استثمار وأعمال



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اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر رئيس الوزراء يتابع موقف تفعيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة 237% نموًا فى محفظة الأوراق المالية لقطاع الأعمال العام لدى البنوك نهاية أكتوبر المشاط: حريصون على التعاون المشترك مع“الإسلامية لتمويل التجارة” “الإسلامية لتنمية القطاع الخاص” توقع خطاب نوايا مع بنك مصر لتوفير 30 مليون دولار

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بنوك

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MENAFN - Al-Borsa News) فقدت "سوني" اليابانية نحو 10 مليارات دولار من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، بعدما خفضت شركة الإلكترونيات توقعاتها لمبيعات منصة الألعاب الرائدة "بلاي ستيشن 5"" />







الإثنين, فبراير 19, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى سوني تفقد 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد خفض توقعاتها لمبيعات بلاي ستيشن كتب : البورصة خاص الإثنين 19 فبراير 2024

فقدت“سوني” اليابانية نحو 10 مليارات دولار من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، بعدما خفضت شركة الإلكترونيات توقعاتها لمبيعات منصة الألعاب الرائدة“بلاي ستيشن 5” خلال العام المالي الجاري.

وأعلنت“سوني” الأسبوع الماضي أنها تتوقع بيع 21 مليون وحدة من الجهاز خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 25 مليون وحدة.

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وانخفض سهم الشركة بأكثر من 8% خلال تعاملات الخميس والجمعة الماضيين، على الرغم من إعلان“سوني” نتائج أعمال إيجابية، لتخسر 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية، بحسب بيانات“سي إن بي سي” و”فاكت ست”.

إلى جانب خفض التوقعات، تأثر المستثمرون سلبًا بهامش التشغيل في أعمال الألعاب، والذي جاء دون 6% خلال الربع الأخير من 2023، مقارنة بأكثر من 9% خلال نفس الربع من عام 2022.