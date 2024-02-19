(MENAFN
- Al-Borsa News) فقدت "سوني" اليابانية نحو 10 مليارات دولار من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، بعدما خفضت شركة الإلكترونيات توقعاتها لمبيعات منصة الألعاب الرائدة "بلاي ستيشن 5"" />
الإثنين, فبراير 19, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى سوني تفقد 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد خفض توقعاتها لمبيعات بلاي ستيشن كتب : البورصة خاص الإثنين 19 فبراير 2024
فقدت“سوني” اليابانية نحو 10 مليارات دولار من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، بعدما خفضت شركة الإلكترونيات توقعاتها لمبيعات منصة الألعاب الرائدة“بلاي ستيشن 5” خلال العام المالي الجاري.
وأعلنت“سوني” الأسبوع الماضي أنها تتوقع بيع 21 مليون وحدة من الجهاز خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 25 مليون وحدة.
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وانخفض سهم الشركة بأكثر من 8% خلال تعاملات الخميس والجمعة الماضيين، على الرغم من إعلان“سوني” نتائج أعمال إيجابية، لتخسر 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية، بحسب بيانات“سي إن بي سي” و”فاكت ست”.
إلى جانب خفض التوقعات، تأثر المستثمرون سلبًا بهامش التشغيل في أعمال الألعاب، والذي جاء دون 6% خلال الربع الأخير من 2023، مقارنة بأكثر من 9% خلال نفس الربع من عام 2022.
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