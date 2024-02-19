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سوني تفقد 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد خفض توقعاتها لمبيعات بلاي ستيشن

2/19/2024 2:21:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فقدت "سوني" اليابانية نحو 10 مليارات دولار من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، بعدما خفضت شركة الإلكترونيات توقعاتها لمبيعات منصة الألعاب الرائدة "بلاي ستيشن 5"" />





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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى سوني تفقد 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد خفض توقعاتها لمبيعات بلاي ستيشن كتب : البورصة خاص الإثنين 19 فبراير 2024

فقدت“سوني” اليابانية نحو 10 مليارات دولار من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، بعدما خفضت شركة الإلكترونيات توقعاتها لمبيعات منصة الألعاب الرائدة“بلاي ستيشن 5” خلال العام المالي الجاري.

وأعلنت“سوني” الأسبوع الماضي أنها تتوقع بيع 21 مليون وحدة من الجهاز خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 25 مليون وحدة.

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وانخفض سهم الشركة بأكثر من 8% خلال تعاملات الخميس والجمعة الماضيين، على الرغم من إعلان“سوني” نتائج أعمال إيجابية، لتخسر 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية، بحسب بيانات“سي إن بي سي” و”فاكت ست”.

إلى جانب خفض التوقعات، تأثر المستثمرون سلبًا بهامش التشغيل في أعمال الألعاب، والذي جاء دون 6% خلال الربع الأخير من 2023، مقارنة بأكثر من 9% خلال نفس الربع من عام 2022.

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