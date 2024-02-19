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الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بدعم إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية

2/19/2024 2:21:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، إن الصين بحاجة إلى القيام بدور بنّاء في المحادثات الرامية لإصلاح قواعد السياسات في منظمة التجارة العالمية.

وأوضح المفوض التجاري“فالديس دومبروفسكيس” أن الاتحاد الأوروبي حريص على دفع النقاش حول السياسة التجارية والصناعية، والتي تشمل السماح للدول الأقل نموًا بالتصنيع، لكن مع الحد من تأثير الدعم في الدول الأخرى.

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وقال“دومبروفسكيس”، إنه الموقف الذي ستتخذه الصين في تلك المناقشات مهم، لأنها الدولة التي استفادت أكثر من غيرها من منظمة التجارة العالمية، مما يعني أنها يجب أن تكون مهتمة بالحفاظ عليها ومستعدة لمواجهة التحديات الجديدة.

واستطرد خلال مقابلة مع“رويترز” الإثنين:“إذا تركت هذه القضايا دون معالجة، فإن الدول المختلفة ستبدأ في معالجتها واحدة تلو الأخرى وفقًا لفهمها وديناميكياتها السياسية”، مضيفًا أن هذا قد يكون أكثر ضررًا للصين المعتمدة على التصدير.

ويجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، البالغ عددها 164 دولة، في أبو ظبي، خلال الفترة بين 26 و29 فبراير، لحضور مؤتمر يعقد كل عامين بهدف بحث الإصلاحات، والتجارة الإلكترونية، والدعم الموجه لكل من صيد الأسماك والزراعة.

المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107871467

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