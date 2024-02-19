الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بدعم إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، إن الصين بحاجة إلى القيام بدور بنّاء في المحادثات الرامية لإصلاح قواعد السياسات في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح المفوض التجاري“فالديس دومبروفسكيس” أن الاتحاد الأوروبي حريص على دفع النقاش حول السياسة التجارية والصناعية، والتي تشمل السماح للدول الأقل نموًا بالتصنيع، لكن مع الحد من تأثير الدعم في الدول الأخرى.
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وقال“دومبروفسكيس”، إنه الموقف الذي ستتخذه الصين في تلك المناقشات مهم، لأنها الدولة التي استفادت أكثر من غيرها من منظمة التجارة العالمية، مما يعني أنها يجب أن تكون مهتمة بالحفاظ عليها ومستعدة لمواجهة التحديات الجديدة.
واستطرد خلال مقابلة مع“رويترز” الإثنين:“إذا تركت هذه القضايا دون معالجة، فإن الدول المختلفة ستبدأ في معالجتها واحدة تلو الأخرى وفقًا لفهمها وديناميكياتها السياسية”، مضيفًا أن هذا قد يكون أكثر ضررًا للصين المعتمدة على التصدير.
ويجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، البالغ عددها 164 دولة، في أبو ظبي، خلال الفترة بين 26 و29 فبراير، لحضور مؤتمر يعقد كل عامين بهدف بحث الإصلاحات، والتجارة الإلكترونية، والدعم الموجه لكل من صيد الأسماك والزراعة.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107871467
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