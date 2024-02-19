وزير السياحة: إضافة 15 ألف غرفة فندقية يتطلب استثمارات بين 30 و40 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشف وزير السياحة أحمد عيسى أن تكلفة إنشاء 15 ألف غرفة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه، تدر عوائد سنوية ما بين مليار إلى مليارى دولار.ويعنى ذلك أن تكلفة إنشاء 282 ألف غرفة لتحقيق مستهدفات إنشاء 500 ألف غرفة تتراوح فى الوقت الحالى بين 564 مليار جنيه و733.2 مليار جنيه.

وأشار عيسى إلى أن الوزارة تتبنى خطة من 3 محاور للوصول إلى 30 مليون سائح، تتضمن مضاعفة طاقة الطيران والسعات الاستيعابية للفنادق والأنشطة الترفيهية 3 أضعاف بين 2023 و2028.

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أوضح أن ذلك من خلال إتاحة الأراضى والمبانى لتطوير طاقة فندقية، وحزمتين من الحوافز الضريبية ودعم التكلفة، وتعزيز ثقة القطاع الخاص وإقامة مؤتمر عالمى للاستثمار.

وذكر عيسى، أن مستهدف زيادة عدد السياح إلى 18 مليون سائح خلال 2024 مازال قائمًا، ولكن بشكل ضعيف نظرا للظروف الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والحرب على غزة، وأن العدد يمكن توقعه بدقة عقب انتهاء الحرب.

وأشار عيسى لنمو أعداد السياح 9% خلال يناير الماضى، لكنه ذكر أن الحوافز كان لها دور كبير فى خريطة نمو أعداد السياح.

أوضح أن أعداد السياح من جنسيات غير معتاد تحقيق النمو بها مثل الصين، وبولندا، وإنجلترا، حققت نموًا مرتفعًا وعلى الجانب الآخر حدث نمو سلبى فى جنسيات كان معتاد تحقيق معدل نمو إيجابى بها مثل أمريكا وأسبانيا وفرنسا.

تابع:“يرجع ذلك إلى أن الوزارة خلال آخر 3 أشهر من 2023 أقرت حوافز لشركات الطيران المتجهة لطابا وشرم الشيخ بشرط تحقيق نمو 20%، وحال عدم تحققه يتم استرجاع الحوافز”.

قال عمرو القاضى رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إن 22 شركة طيران وقعت اتفاقيات للحصول على تلك المحفزات.

أضاف خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من المقرر أن تشارك الهيئة فى 45 معرضا دوليا للتعريف بمنتجات الشركات وتنمية العلاقات مع الشركاء الدوليين.

أشار إلى أن الهيئة تستهدف عرض منتجين جديدين خلال عام 2024 أهمهما منتج“سيتى بريك” أو القاهرة وهو عبارة عن برنامج يهدف للتعريف بالمناطق الأثرية والتاريخية الموجودة فى القاهرة للسائحين الوافدين.

أشار إلى أن 70% من ميزانية الهيئة موجهة للقطاع الخاص، وتركز الشركات على 4 منتجات سياحية، وهى السياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والتاريخية تحديدًا، وسياحة المغامرات.

وأوضح أن 56% من إجمالى السياح فى العالم يركزون على تلك المنتجات.