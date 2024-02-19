السكر والصناعات التكاملية تفتتح خطوط تعبئة جديدة باستثمارات 30 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة السكر والصناعات التكاملية إفتتاح خطوط تعبئة جديدة بمصنعى“قوص” و”نجع حمادى” فى مارس المقبل باستثمارات 30 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص.

قال عصام البديوى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة” إن خطوط الإنتاج الجديدة تبلغ طاقتها 600 طن يوميًا لتعبئة السكر وزن كيلو جرام بجانب خطوط الإنتاج القديمة لوزن خمسين كيلو.

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أضاف أن الشركة مستمرة فى استقبال القصب وتم توريد نحو 3 ملايين طن قصب وإنتاج كمية تترواح بين 305 و310 آلاف طن سكر منذ بداية الموسم فى شهر ديسمبر الماضى ، مشيرا إلى أنه تم سداد نحو 2.5 مليار جنيه مستحقات الموردين حتى الأن.

أوضح البديوى أن موسم توريد القصب مستمر حتى شهر أبريل المقبل بينما سيبدأ موسم إنتاج موسم سكر البنجر منتصف أبريل، لافتا إلى أن الشركة ستشارك فى معارض” أهلا رمضان” وسيتم مناقشة الكميات التى ستوفرها الشركة للمعارض بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تابع أنه لا يوجد أزمة فى السكر التموينية ويتم توفير الكميات للبطاقات التموينية بجانب السكر الحر المخصص للمستفيدين من الدعم بحد أقصى 2 كيلو بسعر 27 جنيها للكيلو.

ذكر أنه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، مشيراً إلى أنه تم التعاقد أيضاً على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن على الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم.

أوضح أن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العلمية الإنتاجية ممثلة فى تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالى الكميات الموردة من المزارعين.

وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن تم زراعتها عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.

تابع أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى العرض المقدم من شركة إيطالية لإنشاء مصنع لاستخلاص الإيثانول من مخلفات القصب ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية له نحو 3 مليارات جنيه، على أن يتم البت فى العرض فى شهر مارس المقبل.