السكر والصناعات التكاملية تفتتح خطوط تعبئة جديدة باستثمارات 30 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة السكر والصناعات التكاملية إفتتاح خطوط تعبئة جديدة بمصنعى“قوص” و”نجع حمادى” فى مارس المقبل باستثمارات 30 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص.
قال عصام البديوى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة” إن خطوط الإنتاج الجديدة تبلغ طاقتها 600 طن يوميًا لتعبئة السكر وزن كيلو جرام بجانب خطوط الإنتاج القديمة لوزن خمسين كيلو.
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أضاف أن الشركة مستمرة فى استقبال القصب وتم توريد نحو 3 ملايين طن قصب وإنتاج كمية تترواح بين 305 و310 آلاف طن سكر منذ بداية الموسم فى شهر ديسمبر الماضى ، مشيرا إلى أنه تم سداد نحو 2.5 مليار جنيه مستحقات الموردين حتى الأن.
أوضح البديوى أن موسم توريد القصب مستمر حتى شهر أبريل المقبل بينما سيبدأ موسم إنتاج موسم سكر البنجر منتصف أبريل، لافتا إلى أن الشركة ستشارك فى معارض” أهلا رمضان” وسيتم مناقشة الكميات التى ستوفرها الشركة للمعارض بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
تابع أنه لا يوجد أزمة فى السكر التموينية ويتم توفير الكميات للبطاقات التموينية بجانب السكر الحر المخصص للمستفيدين من الدعم بحد أقصى 2 كيلو بسعر 27 جنيها للكيلو.
ذكر أنه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، مشيراً إلى أنه تم التعاقد أيضاً على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن على الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم.
أوضح أن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العلمية الإنتاجية ممثلة فى تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالى الكميات الموردة من المزارعين.
وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن تم زراعتها عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.
تابع أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى العرض المقدم من شركة إيطالية لإنشاء مصنع لاستخلاص الإيثانول من مخلفات القصب ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية له نحو 3 مليارات جنيه، على أن يتم البت فى العرض فى شهر مارس المقبل.
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