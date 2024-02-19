خلال مجلس الكنائس العالمي؛ خوري بدعو للعمل سويا لتحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين دكتور رمزي خوري، امين عام مجلس الكنائس العالمي البروفيسور القس جيري بيلاي والوفد المرافق له.

و اطلع خوري الوفد على الجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية من اجل الحفاظ على الوجود الفلسطيني المسيحي وبشكل خاص في القدس المحتلة، مشيرا الى التحديات الي يواجهها هذا الوجود جراء الغطرسة الاسرائيلية وعربدة المستوطنين والمحاولات المستمرة للسيطرة على املاك الكنائس، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الاسلامية والمسيحية، مضيفا أن الاجراءات التي تلوح بها حكومة الاحتلال لفرضها خلال شهر رمضان ومنع المصلين من الدخول للمسجد الاقصى المبارك لاداء شعائرهم الدينية من شأنها ان تفجر الأوضاع.

كما و تطرق اللقاء الى ما يتعرض له ابناء شعبنا في قطاع غزة من ابادة جماعية، مؤكدا ان إسرائيل تسعى جاهدة لتفريغ القطاع وتهجير السكان قسريا ، مضيفا ان المجازر التي ترتكب بحق المدنيين راح ضحيتها اكثر من ٢٩ الف فلسطيني جلهم من الاطفال والنساء والشيوخ، عدا عن التدمير الذي تعرضت له العديد من المستشفيات والمدارس والابنية السكنية ودور العبادة،



وحذر خوري من الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة من منع وصول المساعدات الانسانية والتموينية والطبية الى النازحين، ما يهدد بمجاعة حقيقية وتفشي العديد من الامراض والاوبئة.

طالب رئيس اللجنة، بضرورة التحرك الفوري والعاجل والتواصل مع كافة الاطراف الدولية والمؤسسات الحقوقية لوقف حرب الابادة الاجرامية والفاشية على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات اليومية والمستمرة للمدن والقرى في الضفة الغربية، والسماح بادخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية بشكل فوري، والعمل على ايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية، لاقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧.

اثنى خوري على الدور الذي يقوم به مجلس الكنائس العالمي والمواقف الداعمة والمساندة لحقوق

الشعب الفلسطيني.