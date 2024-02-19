الشرطة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية بواسطة مركبة في طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN /أحبطت الشرطة محاولة تهريب 1347 قطعة يشتبه أنها أثرية في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع شرطة السياحة والآثار بشرطة المحافظة تلقوا معلومات مفادها وجود صفقة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية لتجار آثار من سكان الداخل ، على الفور تحركت قوة من الفرع بمساندة قوة من مركز شرطة المدينة لمكان تواجدهم حيث تم رصد شخصين يقومان بالوساطة لتهريب وبيع هذه المواد الأثرية وتم القبض عليهما وأفادا بوجود كمية من الآثار في طريقها إلى المحافظة عن طريق مركبة بداخلها شخصان وكمية كبيرة من القطع الأثرية ، حيث تم تحديد مكان التسليم وجرى إيقاف المركبة المقصودة وضبط بداخلها 1347 قطعة أثرية متنوعة بحوزتهما

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وأكدت التحفظ على الأشخاص الأربعة المقبوض عليهم لحين إحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.

وتهيب الشرطة وقوى الأمن كافة أنها عازمة على المحافظة على موروثنا بقدر اهتمامها في الحفاظ على الأمن والنظام وأنه لا تهاون مع من تسوّل لهم أنفسهم الإضرار بمصالح شعبنا واعتباره .