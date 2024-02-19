الشرطة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية بواسطة مركبة في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN /
أحبطت الشرطة محاولة تهريب 1347 قطعة يشتبه أنها أثرية في طولكرم.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع شرطة السياحة والآثار بشرطة المحافظة تلقوا معلومات مفادها وجود صفقة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية لتجار آثار من سكان الداخل ، على الفور تحركت قوة من الفرع بمساندة قوة من مركز شرطة المدينة لمكان تواجدهم حيث تم رصد شخصين يقومان بالوساطة لتهريب وبيع هذه المواد الأثرية وتم القبض عليهما وأفادا بوجود كمية من الآثار في طريقها إلى المحافظة عن طريق مركبة بداخلها شخصان وكمية كبيرة من القطع الأثرية ، حيث تم تحديد مكان التسليم وجرى إيقاف المركبة المقصودة وضبط بداخلها 1347 قطعة أثرية متنوعة بحوزتهما
.
وأكدت التحفظ على الأشخاص الأربعة المقبوض عليهم لحين إحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.
وتهيب الشرطة وقوى الأمن كافة أنها عازمة على المحافظة على موروثنا بقدر اهتمامها في الحفاظ على الأمن والنظام وأنه لا تهاون مع من تسوّل لهم أنفسهم الإضرار بمصالح شعبنا واعتباره .
MENAFN19022024000205011050ID1107871457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.