Monday, 19 February 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية بواسطة مركبة في طولكرم

2/19/2024 2:18:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN /
أحبطت الشرطة محاولة تهريب 1347 قطعة يشتبه أنها أثرية في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع شرطة السياحة والآثار بشرطة المحافظة تلقوا معلومات مفادها وجود صفقة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية لتجار آثار من سكان الداخل ، على الفور تحركت قوة من الفرع بمساندة قوة من مركز شرطة المدينة لمكان تواجدهم حيث تم رصد شخصين يقومان بالوساطة لتهريب وبيع هذه المواد الأثرية وتم القبض عليهما وأفادا بوجود كمية من الآثار في طريقها إلى المحافظة عن طريق مركبة بداخلها شخصان وكمية كبيرة من القطع الأثرية ، حيث تم تحديد مكان التسليم وجرى إيقاف المركبة المقصودة وضبط بداخلها 1347 قطعة أثرية متنوعة بحوزتهما
.

وأكدت التحفظ على الأشخاص الأربعة المقبوض عليهم لحين إحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.

وتهيب الشرطة وقوى الأمن كافة أنها عازمة على المحافظة على موروثنا بقدر اهتمامها في الحفاظ على الأمن والنظام وأنه لا تهاون مع من تسوّل لهم أنفسهم الإضرار بمصالح شعبنا واعتباره .

MENAFN19022024000205011050ID1107871457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث