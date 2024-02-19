مستعمرون يحرقون منزلا ومركبة في برقة بنابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / أحرق مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، منزلا ومركبة في قرية برقة، شمال غرب نابلس.
وأفاد مراسلنا
بأن مستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منزل المواطن محمود حامد الكائن عند مدخل القرية، واستهدفوه بزجاجات حارقة ما أدى لاشتعال النيران فيه وبمركبة كانت في المكان.
وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت عددا من الطرق الواصلة بينها وبين وبلدة سبسطية، ومنعت مركبات الإسعاف من دخولها، فيما انتشر عشرات الجنود
والمستعمرين في المنطقة
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