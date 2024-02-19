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مستعمرون يحرقون منزلا ومركبة في برقة بنابلس

2/19/2024 2:18:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / أحرق مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، منزلا ومركبة في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفاد مراسلنا
بأن مستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منزل المواطن محمود حامد الكائن عند مدخل القرية، واستهدفوه بزجاجات حارقة ما أدى لاشتعال النيران فيه وبمركبة كانت في المكان.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت عددا من الطرق الواصلة بينها وبين وبلدة سبسطية، ومنعت مركبات الإسعاف من دخولها، فيما انتشر عشرات الجنود
والمستعمرين في المنطقة

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