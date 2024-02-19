البرازيل تسحب سفيرها من تل أبيب وتطرد سفير إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
برازيليا /PNN/ سحب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الإثنين، سفير بلاده من إسرائيل.
وتأتي هذه التطورات بعد أن وصف الرئيس البرازيلي، خلال كلمة له في قمة للاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، أمس الأحد، أن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة".
وقال الرئيس البرازيلي: "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال".
وتابع: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".
هذا وقالت القناة 13 ان البرازيل ردت السفير الإسرائيلي من برازليا.'.
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