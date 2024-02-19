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البرازيل تسحب سفيرها من تل أبيب وتطرد سفير إسرائيل

2/19/2024 2:18:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) برازيليا /PNN/ سحب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الإثنين، سفير بلاده من إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات بعد أن وصف الرئيس البرازيلي، خلال كلمة له في قمة للاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، أمس الأحد، أن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة".

وقال الرئيس البرازيلي: "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال".

وتابع: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

هذا وقالت القناة 13 ان البرازيل ردت السفير الإسرائيلي من برازليا.'.

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