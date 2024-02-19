إجراء يسهل عملية تصدير اللحوم إلى مصر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – حصلت الحكومة البرازيلية على اجراء مصري يقوم بتسهيل تمكين المسالخ المنتجة من تصدير اللحوم إلى هذا البلد العربي. فبدلاً من قيام السلطات المصرية بإصدار تراخيص التمكين الجديدة أو تجديدها من خلال قيامها بزيارات شخصية حضورية، ستكون السلطات البرازيلية الآن مسؤولة عن هذه العملية، وسينتج عن هذا إمكانية تقصير القائمة التي تحتوي حالياً على ما يقارب 30 منشأة بالانتظار. في الصورة أعلاه مطعم للحوم في مصر.

ووفقاً لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، فقد تم الحصول على بروتوكول معادلة نظام فحص اللحوم (Pre listing) يوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير، مع تأكيد زيارة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى مصر. وبموجب هذا البروتوكول فإن مصر تمنح وزارة الزراعة البرازيلية موافقتها على قيام الوزارة بتمكين منشآت لحوم الأبقار والدواجن والخنزير التصدير إلى السوق المصرية.

ووفقاً للمعلومات التي صرحت بها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA، فإن مصر تتموضع على مدى السنوات الماضية ضمن قائمة أكبر ستة مستوردين للحوم الأبقار البرازيلية.“نمتلك تقريباً 40% من حصة السوق المصرية”.

أما بالنسبة لقطاع لحوم الدواجن، فتعتبر البرازيل وفقاً للوزارة، المورد الرئيسي لمصر بما يقارب 91% من حصة السوق مع وجود إمكانية للتوسع في الصادرات. أما بالنسبة للحوم الخنزير، فعلى الرغم من أن الصادرات البرازيلية لا يعلن عنها بسبب القيود التي يفرضها الدين الاسلامي، فإن البرازيل تمتلك حصة السوق 100% وفقاً للوزارة. من الجدير بالذكر أن السكان المسلمين لا يستهلكون لحوم الخنزير، حيث إن الاسلام هو الدين السائد في مصر.

وأفادت الوزارة أن المصادقة على عملية الـ pré-listing، تظهر ثقة الحكومة المصرية بجودة النظام الصحي البرازيلي” الاجراء المعروف باسم pré-listing يبين الثقة الكبيرة في نظام الرقابة الصحية البرازيلي، المعروف باسم خدمة الرقابة الفيدرالية (SIF)، المعترف عليها من أكثر من 150 وجهة تستورد اللحوم التي تنتجها بلادنا”.

ووفقا للوزارة، تسبب الإجراء السابق لتمكين التصدير لهذا البلد العربي في نفقات كبيرة للمصدرين البرازيليين، وأثقل كاهل مدققي الضرائب الزراعية الفيدرالية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية أثناء عمليات التدقيق، وقد حد بشكل أساسي من عدد المؤسسات المصرح لها بتصدير اللحوم ومنتجات اللحوم ومخلفاتها من الماشية والدواجن ولحم الخنزير إلى مصر.

وأضافت الوزارة أن هذا الاجراء يقلل من البيروقراطية في وصول مصانع تصدير اللحوم الجديدة إلى السوق المصرية، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التدقيق في الموقع في البرازيل. حيث كانت حوالي 30 مؤسسة برازيلية منذ عام 2019 على قائمة الانتظار لتكون مؤهلة للتصدير. تأهيل أو تمكين وتجديد المنشآت صالح لمدة ثلاث سنوات. حيث تحتاج الشركات إلى تلبية المتطلبات الصحية المصرية للموافقة عليها.

©Pascal Deloche/Godong/Photononstop/AFP