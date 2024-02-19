لولا يشارك في اجتماعات بحضور زعماء دول عربية افريقية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – شارك الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في يوم الجمعة 16 شباط/فبراير خلال سفره لإفريقيا في اجتماعات مع قادة القارة وفي ملتقى بعنوان“التمويل المناخي من أجل الزراعة والأمن الغذائي: تنفيذ إعلان نيروبي ونتائج مؤتمر COP28” في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. (في الصورة أعلاه الرئيس لولا ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد).
إن إعلان نيروبي هو إعلان ناتج عن القمة المناخية الافريقية، التي أقيمت في سبتمبر 2023، حيث يمثل هذا الإعلان موقف القارة حول تمويل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. إن الهدف من هذا اللقاء هو بحث هذا التمويل، بالإضافة للسياسات والحلول التي سيتم وضعها قيد التنفيذ بحيث تقوم الزراعة في الدول الإفريقية بدعم التغيرات المناخية.
نظم هذا الحدث منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة الـ FAO بدعم من حكومة أوغندا. حيث شارك فيه كل من رؤساء أنغولا والبرازيل وجيبوتي وجزر القمر وموزامبيق وكينيا وأوغندا، ومن قمة الدول الافريقية ومنظمة الـ FAO وغيرها من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني.
كما شهدت أجندة يوم الجمعة كذلك حفل لتقديم الازهار تكريماً للأبطال الذين استشهدوا في معركة عدوة، ثم اتبعها زيارة الرئيس لولا لنصب عدوة التذكاري، حيث كان رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد في استقبال الرئيس لولا.
يشارك الرئيس لولا يوم السبت 17 شباط/فبراير كضيف في القمة العادية الـ 37 للاتحاد الافريقي. حيث من المزمع أن يشارك في هذه القمة كذلك كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز. ووفقاً لمعلومات صادرة عن رئاسة الجمهورية البرازيلية، فإنه قد تم تأكيد لقاء يوم السبت بين الرئيس لولا ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وكانت رحلة لولا إلى القارة الإفريقية قد بدأت يوم الخميس 15 شباط/فبراير، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم تابع الرئيس البرازيلي رحلته إلى إثيوبيا، يرافقه كل من السيدة الأولى جانجا دا سيلفا ووزيرتي المساواة العرقية أنييلي فرانكو، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوسيانا سانتوس، ووزيري الخارجية ماورو فييرا، والتنمية والمساعدة الاجتماعية والعائلة ومحاربة الجوع ولينجتون دياس، والمراقب العام للاتحاد فينيسيوس ماركيس دي كارفاليو، ونائب كبير مستشارين المجلس الاستشاري الخاص أودو فاليرو.
ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية
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