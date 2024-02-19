لولا يشارك في اجتماعات بحضور زعماء دول عربية افريقية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – شارك الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في يوم الجمعة 16 شباط/فبراير خلال سفره لإفريقيا في اجتماعات مع قادة القارة وفي ملتقى بعنوان“التمويل المناخي من أجل الزراعة والأمن الغذائي: تنفيذ إعلان نيروبي ونتائج مؤتمر COP28” في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. (في الصورة أعلاه الرئيس لولا ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد).

إن إعلان نيروبي هو إعلان ناتج عن القمة المناخية الافريقية، التي أقيمت في سبتمبر 2023، حيث يمثل هذا الإعلان موقف القارة حول تمويل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. إن الهدف من هذا اللقاء هو بحث هذا التمويل، بالإضافة للسياسات والحلول التي سيتم وضعها قيد التنفيذ بحيث تقوم الزراعة في الدول الإفريقية بدعم التغيرات المناخية.

نظم هذا الحدث منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة الـ FAO بدعم من حكومة أوغندا. حيث شارك فيه كل من رؤساء أنغولا والبرازيل وجيبوتي وجزر القمر وموزامبيق وكينيا وأوغندا، ومن قمة الدول الافريقية ومنظمة الـ FAO وغيرها من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني.

كما شهدت أجندة يوم الجمعة كذلك حفل لتقديم الازهار تكريماً للأبطال الذين استشهدوا في معركة عدوة، ثم اتبعها زيارة الرئيس لولا لنصب عدوة التذكاري، حيث كان رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد في استقبال الرئيس لولا.

يشارك الرئيس لولا يوم السبت 17 شباط/فبراير كضيف في القمة العادية الـ 37 للاتحاد الافريقي. حيث من المزمع أن يشارك في هذه القمة كذلك كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز. ووفقاً لمعلومات صادرة عن رئاسة الجمهورية البرازيلية، فإنه قد تم تأكيد لقاء يوم السبت بين الرئيس لولا ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وكانت رحلة لولا إلى القارة الإفريقية قد بدأت يوم الخميس 15 شباط/فبراير، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم تابع الرئيس البرازيلي رحلته إلى إثيوبيا، يرافقه كل من السيدة الأولى جانجا دا سيلفا ووزيرتي المساواة العرقية أنييلي فرانكو، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوسيانا سانتوس، ووزيري الخارجية ماورو فييرا، والتنمية والمساعدة الاجتماعية والعائلة ومحاربة الجوع ولينجتون دياس، والمراقب العام للاتحاد فينيسيوس ماركيس دي كارفاليو، ونائب كبير مستشارين المجلس الاستشاري الخاص أودو فاليرو.

ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية