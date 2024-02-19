بتروبراس البرازيلية تدرس مع مصدر مشاريعاً في البرازيل

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – أفاد رئيس شركة بتروبراس البرازيلية، جون بول براتيس على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي X، في يوم الخميس 15 شباط/فبراير، أنه بحث مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل“مصدر” الاماراتية، فرص ومشاريع في البرازيل. حيث مان براتيس في رحلة إلى الخليج هذا الاسبوع وأفاد بعدة أخبار حول أعمال الشركات العربية مع بتروبراس في البرازيل. في الصورة أعلاه اجتماع براتيس مع شركة مصدر.
اجتماع في مؤسسة البترول الكويتية
ومن ضمن الأخبار التي تم نشرها، افتتاح شركة رديفة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية KUFPEC في البرازيل، وكذلك طلب بتروبراس من شركة النفط السعودية أرامكو لدراسة مشتركة للفرص، والمباحثات مع مبادلة من أجل إعادة التهيئة التشغيلية والمؤسسية للمصفاة التي اشتراها الصندوق الإماراتي من بتروبراس.
وفي رسالة يوم الخميس، قال رئيس بتروبراس أنه سيختتم جدول أعماله في الامارات العربية المتحدة باجتماع في شركة مصدر، شركة الطاقة المتجددة المملوكة للدولة في البلاد.، حيث اجتمع مع الرئيس التنفيذي محمد جميل الرمحي، ومدير محطات الطاقة الهوائية البحرية حسين المير. حيث كتب براتيس:“قررنا الاستمرار في دراسة مشتركة للفرص والمشاريع في البرازيل”. كما عقد اجتماع افتراضي للفرق التقنية في الشركتين.
حديث في شركة أرامكو السعودية
وحول زيارة شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة والرائدة العالمية في انتاج النفط والغاز، قال براتيس أنه اقترح على الرئيس التنفيذي أمين ناصر، دراسة مشتركة للفرص في أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث كتب أن الشركة العربية تمتلك إحدى أكبر المصافي في العالم في ميناء أرثر في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اشترت franquia BR من شركة بتروبراس قس تشيلي.
ووفقاً لبراتيس، فقد تم بحث موضوع حشد الجهود في مفهوم لرؤية جديدة لسوق إعادة البيع والتوزيع للوقود والزيوت مقابل تطور كهربة الاساطيل وزيادة مشاركة الغاز والوقود الحيوي في مصفوفات النقل، بالإضافة للمعالجة المتنامية المشتركة للزيت النباتي في مصافي البترول. حيث أوضح رئيس بتروباس أن الشركات سوف تؤسس لأجندة تفاهم وزيارات متبادلة حتى اواسط شهر آذار/مارس.
كما زار براتيس الكويت واجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية (KPC)، الشيخ نواف الصباح، ومع الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية KUFPEC، محمد الحيمر، والرئيس التنفيذي لصناعات البتروكيماويات، ناديا الحاجي. وكتب براتيس:“قريباً سنشهد أخبار جيدة بخصوص شراكات بين هذه الشركات الثلاثة وبتروبراس، وخاصة مع افتتاح شركة رديفة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية KUFPEC في البرازيل.
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من المصدر
من المصدر
MENAFN19022024000213011057ID1107871442
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