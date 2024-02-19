بتروبراس البرازيلية تدرس مع مصدر مشاريعاً في البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – أفاد رئيس شركة بتروبراس البرازيلية، جون بول براتيس على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي X، في يوم الخميس 15 شباط/فبراير، أنه بحث مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل“مصدر” الاماراتية، فرص ومشاريع في البرازيل. حيث مان براتيس في رحلة إلى الخليج هذا الاسبوع وأفاد بعدة أخبار حول أعمال الشركات العربية مع بتروبراس في البرازيل. في الصورة أعلاه اجتماع براتيس مع شركة مصدر.

اجتماع في مؤسسة البترول الكويتية

ومن ضمن الأخبار التي تم نشرها، افتتاح شركة رديفة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية KUFPEC في البرازيل، وكذلك طلب بتروبراس من شركة النفط السعودية أرامكو لدراسة مشتركة للفرص، والمباحثات مع مبادلة من أجل إعادة التهيئة التشغيلية والمؤسسية للمصفاة التي اشتراها الصندوق الإماراتي من بتروبراس.

وفي رسالة يوم الخميس، قال رئيس بتروبراس أنه سيختتم جدول أعماله في الامارات العربية المتحدة باجتماع في شركة مصدر، شركة الطاقة المتجددة المملوكة للدولة في البلاد.، حيث اجتمع مع الرئيس التنفيذي محمد جميل الرمحي، ومدير محطات الطاقة الهوائية البحرية حسين المير. حيث كتب براتيس:“قررنا الاستمرار في دراسة مشتركة للفرص والمشاريع في البرازيل”. كما عقد اجتماع افتراضي للفرق التقنية في الشركتين.

حديث في شركة أرامكو السعودية

وحول زيارة شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة والرائدة العالمية في انتاج النفط والغاز، قال براتيس أنه اقترح على الرئيس التنفيذي أمين ناصر، دراسة مشتركة للفرص في أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث كتب أن الشركة العربية تمتلك إحدى أكبر المصافي في العالم في ميناء أرثر في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اشترت franquia BR من شركة بتروبراس قس تشيلي.

ووفقاً لبراتيس، فقد تم بحث موضوع حشد الجهود في مفهوم لرؤية جديدة لسوق إعادة البيع والتوزيع للوقود والزيوت مقابل تطور كهربة الاساطيل وزيادة مشاركة الغاز والوقود الحيوي في مصفوفات النقل، بالإضافة للمعالجة المتنامية المشتركة للزيت النباتي في مصافي البترول. حيث أوضح رئيس بتروباس أن الشركات سوف تؤسس لأجندة تفاهم وزيارات متبادلة حتى اواسط شهر آذار/مارس.

كما زار براتيس الكويت واجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية (KPC)، الشيخ نواف الصباح، ومع الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية KUFPEC، محمد الحيمر، والرئيس التنفيذي لصناعات البتروكيماويات، ناديا الحاجي. وكتب براتيس:“قريباً سنشهد أخبار جيدة بخصوص شراكات بين هذه الشركات الثلاثة وبتروبراس، وخاصة مع افتتاح شركة رديفة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية KUFPEC في البرازيل.





من المصدر من المصدر من المصدر