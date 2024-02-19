قطاع الأغذية التونسي يحقق فائضاً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرها المرصد الوطني للزراعة، فقد حققت تونس في كانون الثاني/يناير فائضاً في تجارة قطاع الأغذية عالمياً، حيث سجل فائض الميزان التجاري الخاص بالقطاع إجمالي 496 مليون دينار تونسي (157 مليون دولار أمريكي) مقابل عجز بلغ 151 مليون دينار تونسي (47.7 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2023. في الصورة أعلاه سوبرماركت في تونس.

ويمكن تفسير هذا التحسن في آداء القطاع بسبب الزيادة في صادرات الأغذية والتي بلغت نسبة 70.5% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2023. وكان لارتفاع صادرات زيت الزيتون الدور الأكبر في هذا، حيث ارتفعت بنسبة 125%، ومنتجات الأسماك التي حققت زيادة بنسبة 108.5% بمقارنة نفس الفترتين كذلك. كما شهد استيراد تونس للأغذية انخفاضاً بنسبة 33.4%، مع انخفاض استيراد الحبوب بنسبة 42.5% والزيوت النباتية بنسبة 58% والسكر بنسبة 77.2%.

أما زيت الزيتون الذي يصدره التونسيون، فقد شهد أسعاراً متوسطة أكبر بنسبة 78.9% في يناير 2024 بالمقارنة مع بداية العام 2023. أما الحبوب المستوردة فقد سجلت عروض اسعار أقل. سعر البرغل الخشن هبط بنسبة 16.8%، والبرغل الناعم بنسبة 27.8%، والشعير بنسبة 34.5% والذرة بنسبة 24.4%. من الجدير بالذكر أن واردات الأغذية تشكل 8.5% من إجمالي واردات هذا البلد العربي في كانون الثاني/يناير.





©Yassine Mahjoub/NurPhoto/AFP