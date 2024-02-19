قطاع الأغذية التونسي يحقق فائضاً

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرها المرصد الوطني للزراعة، فقد حققت تونس في كانون الثاني/يناير فائضاً في تجارة قطاع الأغذية عالمياً، حيث سجل فائض الميزان التجاري الخاص بالقطاع إجمالي 496 مليون دينار تونسي (157 مليون دولار أمريكي) مقابل عجز بلغ 151 مليون دينار تونسي (47.7 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2023. في الصورة أعلاه سوبرماركت في تونس.
ويمكن تفسير هذا التحسن في آداء القطاع بسبب الزيادة في صادرات الأغذية والتي بلغت نسبة 70.5% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2023. وكان لارتفاع صادرات زيت الزيتون الدور الأكبر في هذا، حيث ارتفعت بنسبة 125%، ومنتجات الأسماك التي حققت زيادة بنسبة 108.5% بمقارنة نفس الفترتين كذلك. كما شهد استيراد تونس للأغذية انخفاضاً بنسبة 33.4%، مع انخفاض استيراد الحبوب بنسبة 42.5% والزيوت النباتية بنسبة 58% والسكر بنسبة 77.2%.
أما زيت الزيتون الذي يصدره التونسيون، فقد شهد أسعاراً متوسطة أكبر بنسبة 78.9% في يناير 2024 بالمقارنة مع بداية العام 2023. أما الحبوب المستوردة فقد سجلت عروض اسعار أقل. سعر البرغل الخشن هبط بنسبة 16.8%، والبرغل الناعم بنسبة 27.8%، والشعير بنسبة 34.5% والذرة بنسبة 24.4%. من الجدير بالذكر أن واردات الأغذية تشكل 8.5% من إجمالي واردات هذا البلد العربي في كانون الثاني/يناير.
©Yassine Mahjoub/NurPhoto/AFP
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