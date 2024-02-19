لولا يتلقى طلباً لإعادة فتح السفارة البرازيلية في ليبيا

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – تسلم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا طلباً لإعادة فتح السفارة البرازيلية في ليبيا. جاء الطلب من رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي خلال اجتماع ثنائي مع الزعيم البرازيلي في آخر لقاء له قبل عودته إلى البرازيل من إثيوبيا يوم الأحد 18 شباط/فبراير. حيث كان الرئيس لولا قد شارك في القمة الـ 37 لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الافريقي.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها رئاسة الجمهورية البرازيلية، فإنه سيتم دراسة هذا الطلب من قبل الحكومة البرازيلية. وأفاد القصر الرئاسي (البلانالتو) أن البرازيل كانت قد فتحت سفارتها في طرابلس في العام 1974, حيث كانت العلاقات خلال عقد الـ العام 1970 تتركز على القطاع الاقتصادي فقط. وكانت العلاقات الثنائية قد شهدت فتوراً في الاعوام 1980 و1990, وعادت العلاقات للتقارب في العام 2000 مع انتهاء العقوبات التي كانت مفروضة من الأمم المتحدة.
في العام 2014, وبسبب الأزمة التي انطلقت في العام 2011, تم نقل السفارة البرازيلية مؤقتاً من طرابلس إلى تونس العاصمة، ومازالت حتى تاريخه. ووفقاً لرئاسة الجمهورية فإن البرازيل كانت قد دعمت التوقيع على اتفاقية المصالحة السياسية الليبية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية
MENAFN19022024000213011057ID1107871440
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