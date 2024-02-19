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لولا يتلقى طلباً لإعادة فتح السفارة البرازيلية في ليبيا

2/19/2024 2:16:26 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – تسلم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا طلباً لإعادة فتح السفارة البرازيلية في ليبيا. جاء الطلب من رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي خلال اجتماع ثنائي مع الزعيم البرازيلي في آخر لقاء له قبل عودته إلى البرازيل من إثيوبيا يوم الأحد 18 شباط/فبراير. حيث كان الرئيس لولا قد شارك في القمة الـ 37 لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الافريقي.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها رئاسة الجمهورية البرازيلية، فإنه سيتم دراسة هذا الطلب من قبل الحكومة البرازيلية. وأفاد القصر الرئاسي (البلانالتو) أن البرازيل كانت قد فتحت سفارتها في طرابلس في العام 1974, حيث كانت العلاقات خلال عقد الـ العام 1970 تتركز على القطاع الاقتصادي فقط. وكانت العلاقات الثنائية قد شهدت فتوراً في الاعوام 1980 و1990, وعادت العلاقات للتقارب في العام 2000 مع انتهاء العقوبات التي كانت مفروضة من الأمم المتحدة.

في العام 2014, وبسبب الأزمة التي انطلقت في العام 2011, تم نقل السفارة البرازيلية مؤقتاً من طرابلس إلى تونس العاصمة، ومازالت حتى تاريخه. ووفقاً لرئاسة الجمهورية فإن البرازيل كانت قد دعمت التوقيع على اتفاقية المصالحة السياسية الليبية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية

MENAFN19022024000213011057ID1107871440

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