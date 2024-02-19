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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

2/19/2024 10:16:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة .


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

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