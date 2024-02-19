تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات
التاريخ
2/19/2024 10:16:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة .
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
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