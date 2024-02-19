الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج خلال الايام القادمة
التاريخ
2/19/2024 10:16:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت إدارة الارصاد الجوية أن الخرائط الجوية لا تشير إلى هطولات ثلجية في الأردن خلال الايام القادمة وحتى نهاية الشهر الحالي.
وشددت الادارة على عدم الالتفات الى اي نشرات جوية غير صادرة من الارصاد الجوية الاردنية.
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