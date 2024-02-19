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الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج خلال الايام القادمة

2/19/2024 10:16:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدت إدارة الارصاد الجوية أن الخرائط الجوية لا تشير إلى هطولات ثلجية في الأردن خلال الايام القادمة وحتى نهاية الشهر الحالي.

وشددت الادارة على عدم الالتفات الى اي نشرات جوية غير صادرة من الارصاد الجوية الاردنية.

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