الخارجية تعلن عن مسابقة لاختيار ملحقين دبلوماسيين - رابط التقديم
التاريخ
2/19/2024 10:16:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إجرائها مسابقة عامة لاختيار ملحقين دبلوماسيين.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي، التسجيل عبر المنصة الإلكترونية gov.
وقالت إنه بالإمكان التسجيل لغاية تاريخ ٢٠٢٤/٣/١٥.
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