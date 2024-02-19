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الخارجية تعلن عن مسابقة لاختيار ملحقين دبلوماسيين - رابط التقديم

2/19/2024 10:16:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت ‫وزارة الخارجية وشؤون المغتربين‬⁩ عن إجرائها مسابقة عامة لاختيار ملحقين دبلوماسيين.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي، التسجيل عبر المنصة الإلكترونية gov‬⁩.
وقالت إنه ‏بالإمكان التسجيل لغاية تاريخ ٢٠٢٤/٣/١٥.

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