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توضيح من البنك المركزي حول تسهيلات وقروض البنوك

2/19/2024 10:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات التسهيلات والقروض خلال عام 2023، أن قيمتها وصلت إلى 33.4 مليار دينار، بنهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.6% عن قيمتها بنهاية عام 2022 حيث كانت 32.6 مليار دينار تقريبا ، ، بحسب بيانات البنك المركزي.
ومن أبرز المقترضين، حتى نهاية العام الماضي، بحسب البيانات، جاء أولا بند "أخرى" بقيمة وصلت إلى 8.4 مليارات دينار، تلاه قطاع الإنشاءات، بحجم اقتراض وصل إلى 8.03 مليارات دينار، وحل ثالثا، قطاع الخدمات والمرافق العامة، بحجم اقتراض وصل إلى 5.5 مليارات دينار تقريبا، فيما جاء رابعا، قطاع التجارة العامة، بـ 4.9 مليارات دينار تقريبا.

MENAFN19022024000208011052ID1107870917

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