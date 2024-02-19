«مجتمع أزهى 1» يسيّر العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز المرحلة الأولى





320 مليون درهم لبناء 347 فيلا سكنية فاخرة تحقق الرفاهية





40 ألف قدم مربع مساحات خضراء ومرافق خدمية لخدمة السكان





يشهد العمل بمشروع «مجتمع أزهى 1» السكني في منطقة العامرة بعجمان، وتيرة متسارعة لإنجاز المرحلة الأولي من المشروع والذي أطلقته شركة "الإمارات العقارية" الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري وتنفذه شركة «بريستيج» للمقاولات واشراف الاستشاري «خطيب وعلمي» وهي بناء 347 فيلا سكنية، بتكلفة 320 مليون درهم.

والمشروع عبارة عن مجمع سكني متكامل يضم كافة الخدمات، وطرح للبيع والتملك الحر ويتم تشيده بنظام بناء فاخر، وتتكون الفلل المعروضة للبيع من، 4 غرف، 5 غرف، وتبدأ أسعار البيع من 1735000 درهم.

جذب المستثمرين

ونجح مشروع "مجتمع أزهى" السكني في تعزيز مسيرة القطاع العقاري في عجمان لاسيما المشاريع الخاصة بالفلل السكنية نسبة بانه أول مشروع متكامل ويوفر خدمات متكاملة للسكان ويحقق الرفاهية، كما نجح في جذب مستثمرين جدد للاستثمار في القطاع العقاري لتوفير التسهيلات المختلفة وتشجيع المستثمرين للتملك الحر.



سرعة الإنجاز

وأكدت شركة "الإمارات العقارية" أن العمل في مشروع "مجتمع أزهى" يسير بصورة حثيثة وسابق للجدول الزمني لعملية البناء، لافته بانه يأتي تنفيذ «مجتمع أزهى» ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في إمارة عجمان.

وذكرت أن العمل في انجاز المرحلة الأولى يقع على مساحة 101.653.5 متراً مربعا، حيث بدأ العمل في البناء في الخامس عشر من شهر أغسطس 2023 ومن المتوقع ان ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2025 .

موقع استراتيجي

ويقع المشروع في منطقة العامرة في إمارة عجمان على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وتوفر به خدمات بنية تحتية حديثة متكاملة لراحة السكان ويعزز مفهوم حياة الرفاهية.

وتم الاهتمام عند تصميم المشروع بتوفير خدمات متكاملة لرفاهية السكان وتوفير بنية تحتية متطورة، وتخصيص مساحات خاصة للطرق حيث يبلغ عرض الطرق الداخلية 18.3 مترا وتوفير مساحات داخل الفلل السكنية لإنشاء حدائق مما يعزز الاستدامة إضافة إلى وجود المساحات الخضراء والأشجار على جميع الطرقات.

وتبلغ المساحة الوسطية في مشروع "مجتمع أزهى 1" السكني في عجمان 40 ألف قدما مربعا وهي تضم المرافق الخدمية للسكان والمساحات الخضراء والشوارع الداخلية، ويشتمل على جميع المرافق والتي تضم كلا من عيادة، مسجد، مراكز تجارية، مسبح صالات رياضية وأماكن العاب مخصصة للأطفال، ملاعب كرة قدم، اماكن مخصصة للشواء، حراسة وأمن على مدار أربع وعشرين ساعة، مواقف مغطاة للسيارات.









"مجتمع أزهى" السكني فخامة التصميم والبناء

سرعة وتيرة البناء في المشروع

مشروع "مجتمع أزهى" يستقطب مستثمرين جدداً

توفير خدمات متكاملة في المجمع السكني





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