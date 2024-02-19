ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى قبل نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات»، إلى الدور قبل النهائي لكأس دبي الذهبية 2024 للبولو ليتأهل الفريق لملاقاة فريق الذئاب غداً الأربعاء، بعد أن تغلب على فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بنتيجة 12 هدفاً مقابل 11 هدفاً في مباراة «مجنونة» أشبه بنهائي الكؤوس أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

تقدم فريق الإمارات في الشوطين الأول والثاني بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف وتعادل الفريقان في الشوط الثالث بنتيجة 6 أهداف مقابل 6 أهداف، ثم تقدم الحبتور لأول مرة في بداية الشوط الرابع بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة، ونجح في إنهاء الشوط لصالحة بنتيجة 9 أهداف مقابل 7 أهداف،

ويأتي الشوط الخامس والأخير ليحبس الأنفاس بعد أن أحرز الحبتور هدفه العاشر في البداية ثم تعادل الفريقان بنتيجة 10 أهداف لكل منهما ثم 11/11 أيضاً إلا أن اللحظة الأخيرة شهدت هدفاً خاطفاً وقاتلاً أحرزه لوكاس مونتيفيردي ليكمل به فريق الإمارات عقد الفرحة ويظفر بالصيد الثمين منهياً المباراة بنتيجة 12 مقابل 11 هدفاً. وبخسارة فريق الحبتور أصبح من المقرر أن يلاقي فريق بنجاش المتصدر في الدور قبل النهائي غداً الأربعاء.

علامة

وفي المباراة الثانية في ختام الدور التمهيدي، أكمل فريق بنجاش دودسون وهوريل «الحصان الجامح» العلامة الكاملة بفوزه الثالث ليغرد منفرداً ويتقدم

نحو كأس البطولة، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على فريق ذئاب دبي كافو الذي لعب بدون ضغوط خاصة وأن لديه موقعة مهمة اليوم أمام فريق الإمارات.

تقدم فريق الذئاب بهدف دون رد في الشوط الأول ثم تعادلا بهدفين لكل منهما مع نهاية الشوط الثاني وانتفض فريق بنجاش وباغته بأربعة أهداف تباعاً ليرفع رصيده إلى 6/2، وفي الشوط الثالث يضيف فريق بنجاش أربعة أهداف بفضل جهود الفريدو كابيلا 6/2، ومع بداية الشوط الرابع أحرز فريق الذئاب ثلاثية جميلة بفضل نجمه بنيامين بانيلو مقابل هدف لبنجاش 7 مقابل 5 أهداف، وشهد الشوط الخامس غزارة بالأهداف بتسجيل الذئاب 3 أهداف مقابل هدفين لبنجاش منحته الفوز 9 أهداف مقابل 8 أهداف.

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