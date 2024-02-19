ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى قبل نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

(MENAFN
- Al-Bayan)
قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات»، إلى الدور قبل النهائي لكأس دبي الذهبية 2024 للبولو ليتأهل الفريق لملاقاة فريق الذئاب غداً الأربعاء، بعد أن تغلب على فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بنتيجة 12 هدفاً مقابل 11 هدفاً في مباراة «مجنونة» أشبه بنهائي الكؤوس أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.
تقدم فريق الإمارات في الشوطين الأول والثاني بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف وتعادل الفريقان في الشوط الثالث بنتيجة 6 أهداف مقابل 6 أهداف، ثم تقدم الحبتور لأول مرة في بداية الشوط الرابع بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة، ونجح في إنهاء الشوط لصالحة بنتيجة 9 أهداف مقابل 7 أهداف،
ويأتي الشوط الخامس والأخير ليحبس الأنفاس بعد أن أحرز الحبتور هدفه العاشر في البداية ثم تعادل الفريقان بنتيجة 10 أهداف لكل منهما ثم 11/11 أيضاً إلا أن اللحظة الأخيرة شهدت هدفاً خاطفاً وقاتلاً أحرزه لوكاس مونتيفيردي ليكمل به فريق الإمارات عقد الفرحة ويظفر بالصيد الثمين منهياً المباراة بنتيجة 12 مقابل 11 هدفاً. وبخسارة فريق الحبتور أصبح من المقرر أن يلاقي فريق بنجاش المتصدر في الدور قبل النهائي غداً الأربعاء.
علامة
وفي المباراة الثانية في ختام الدور التمهيدي، أكمل فريق بنجاش دودسون وهوريل «الحصان الجامح» العلامة الكاملة بفوزه الثالث ليغرد منفرداً ويتقدم
نحو كأس البطولة، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على فريق ذئاب دبي كافو الذي لعب بدون ضغوط خاصة وأن لديه موقعة مهمة اليوم أمام فريق الإمارات.
تقدم فريق الذئاب بهدف دون رد في الشوط الأول ثم تعادلا بهدفين لكل منهما مع نهاية الشوط الثاني وانتفض فريق بنجاش وباغته بأربعة أهداف تباعاً ليرفع رصيده إلى 6/2، وفي الشوط الثالث يضيف فريق بنجاش أربعة أهداف بفضل جهود الفريدو كابيلا 6/2، ومع بداية الشوط الرابع أحرز فريق الذئاب ثلاثية جميلة بفضل نجمه بنيامين بانيلو مقابل هدف لبنجاش 7 مقابل 5 أهداف، وشهد الشوط الخامس غزارة بالأهداف بتسجيل الذئاب 3 أهداف مقابل هدفين لبنجاش منحته الفوز 9 أهداف مقابل 8 أهداف.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN19022024000110011019ID1107870790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.