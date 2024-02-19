أسطورة الهلال السعودي ضحية مانشيني الجديدة



قررت الهيئة العامة السعودية لتنظيم الإعلام تغريم نجم المنتخب السعودي وأسطورة الهلال السابق ياسر القحطاني 300 ألف ريال، بسبب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، روبرتو مانشيني.

وأوضحت الهيئة أن اللاعب وجه عبارات مسيئة إلى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، روبرتو مانشيني، عبر إحدى القنوات التلفزيونية.

وخرج القحطاني في برنامج تلفزيوني وصف مانشيني مدرب المنتخب السعودي بأنه جبان وغير محترم ولديه عقدة نفسية كما أنه تخلى عن لاعبيه في وقت وجب عليه الوقوف إلى جانبهم وفقاً لروسيا اليوم.

وتأتي تلك العقوبة في إطار حرص الجهات الرياضية بالمملكة على تعزيز النضج الرياضي والاحترام المتبادل بين الرياضيين والمدربين، وهي استجابة للمبادرة الأخلاقية التي تحث على احترام وتقدير الجميع داخل وخارج الملعب.

ولم تكن عقوبة القحطاني هي العقوبة الوحيدة التي تسبب بها مانشيني إذ قامت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة 6 لاعبين وهم (قائد الهلال سلمان الفرج وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى ثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام)، اتهمهم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل انطلاق كأس آسيا الماضية، بالتهرب من الاستدعاء الدولي، بغرامات وإيقافات (العقيدي 5 أشهر ومران وهزازي وخالد الغنام شهر) وفقا للوائح.

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