«الاقتصاد» تدعو الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء

دعت وزارة الاقتصاد الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء وحذرت بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة، في ضوء توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.

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