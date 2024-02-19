«الاقتصاد» تدعو الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء

«الاقتصاد» تدعو الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء
التاريخ
2/19/2024 10:00:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت وزارة الاقتصاد الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء وحذرت بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة، في ضوء توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN19022024000110011019ID1107870787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.