«موديز» تتوقع استمرار نمو الائتمان بالإمارات في 2024

توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ((موديز))، أن يظل الأداء المالي للبنوك الإماراتية مستقراً خلال عام 2024، بدعم من أسعار النفط، ومعنويات الأعمال القوية في القطاع غير النفطي للاقتصاد، كما تتوقع تواصل نمو الائتمان خلال العام الجاري، عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وأفادت الوكالة بأن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى التوسع - ربما من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ - إذا أرادت المشاركة في التحول الاقتصادي الهائل في المنطقة، لافتةً إلى أن البنوك الإماراتية الكبرى تراقب آفاق النمو في السعودية، نظراً للزخم الذي يحيط بأجندة التحول في المملكة، والتي توفر فرصاً تجارية للبنوك.

أداء مالي مستقر

وتفصيلاً، قال باديس شبيلات مساعد نائب الرئيس في وكالة موديز، في تصريحات خاصة لـ ((البيان))، إنه بعد عام 2023 القوي، نتوقع أن يظل الأداء المالي للبنوك الإماراتية مستقراً هذا العام، وستستمر البنوك في الاستفادة من أسعار النفط الداعمة، ومعنويات الأعمال القوية في المجال غير النفطي للاقتصاد، حيث تجري معظم عمليات الإقراض.

وأضاف شبيلات ((سيظل التضخم معتدلاً، مقارنة بالأسواق المتقدمة، ما سيحمي أداء القروض المصرفية، وستظل السيولة وفيرة، وسيدعم نشاط السوق القوي تحقيق إيرادات مرتفعة، بينما سَتُبقي ظروف الاقتصاد الكلي احتياجات المخصصات ثابتة، وصافي النتائج سليمة، ولا تزال تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية، والتعرض لأسواق أكثر تقلباً، مثل مصر وتركيا، تشكل مخاطر فرعية)).

وأفاد شبيلات بأن أسعار الفائدة المرتفعة سوف تسود خلال معظم عام 2024، حيث إننا لم نشهد بعد بداية تحول في السياسة النقدية الأمريكية، والذي سيترجم إلى أسعار فائدة أقل في الإمارات، وستساعد هذه الظروف في دعم دخل الفوائد للبنوك الإماراتية، والحفاظ على الهوامش الربحية، قبل أن يتراجع اعتباراً من النصف الثاني من العام، وحتى عام 2025، إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في عكس دورة التشديد النقدية)).

الطلب على الائتمان

وقال شبيلات إن دولة الإمارات أظهرت انتعاشاً اقتصادياً قوياً بعد الجائحة، مع ارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين، خاصة في الاقتصاد غير النفطي النابض بالحياة في دبي، والذي أفاد الأداء المالي للبنوك. وتابع شبيلات: ((في هذا السياق، نعتقد أن نمو الائتمان سيستمر في عام 2024، عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة، في ظل ظروف تشغيل داعمة، مع توقع استمرار التوسع الاقتصادي غير النفطي)).

الاندماج والاستحواذ

وذكر شبيلات أنه على مدى السنوات السبع الماضية، أصبح موضوع عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، ذا أهمية كبيرة على نطاق أوسع، بعد أن شهدت موجة من الصفقات المكتملة في جميع دول المنطقة خلال دورات النفط المختلفة. وأضاف ((نعتقد أن خيار دمج البنوك سيظل موضوعاً ائتمانياً متكرراً على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن تظل الدوافع الاقتصادية وراء الصفقات التي تمت بالفعل راسخة في الملكية المشتركة، وأن هدف تعزيز الربحية لا يزال سائداً)).

ونوه شبيلات بأنه على الرغم من أجندات التنويع الواسعة النطاق، فإن فترات الركود الأخيرة تظهر مرة أخرى، كيف أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تعتمد على عائدات النفط والغاز، وستحتاج البنوك إلى التوسع - ربما من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ - إذا أرادت المشاركة في التحول الاقتصادي الهائل في المنطقة.

وقال شبيلات ((لقد رأينا بالفعل أنه بمجرد وصول البنوك الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مراكز مهيمنة في الداخل، فإنها تميل تاريخياً إلى الخارج، للأسواق التي تتمتع معها بعلاقات تجارية قوية مع المنطقة)).

وتابع: ((هذا يشمل تركيا ومصر، وهما سوقان كبيران، يوفران إمكانات نمو غير عضوي كبيرة للاعبين في دول مجلس التعاون الخليجي)). وأضاف شبيلات أنه على مستوى سوق دول مجلس التعاون الخليجي، تراقب البنوك الإماراتية الكبرى أيضاً آفاق النمو في السعودية المجاورة، نظراً للزخم الذي يحيط بأجندة التحول الضخمة في المملكة، والتي توفر فرصاً تجارية للبنوك.