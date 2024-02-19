«فلاي جناح» تدشن أولى رحلاتها الدولية بين إسلام آباد والشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفلت ((فلاي جناح))، شركة الطيران الاقتصادي في باكستان، بتدشين أولى رحلاتها الدولية بين العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة الشارقة، حيث أقامت الشركة حفلاً مزدوجاً في مطار إسلام آباد قبل الإقلاع وفي مطار الشارقة الدولي عند الوصول. ونقلت الرحلة الافتتاحية على متنها ممثلي ((فلاي جناح)) إلى جانب مجموعة من وكلاء السفر والإعلام ومؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي.
واستقبلت الطائرة برشاشات المياه التقليدية ترحيباً بأول رحلة دولية تطلقها الشركة من إسلام آباد. وحضر الحدث عدد من الضيوف بينهم فيصل نياز ترمزي، سفير باكستان لدى دولة الإمارات المتحدة وممثلين من مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران.
وقال المتحدث باسم فلاي جناح: ((حدث مهم لشركة ((فلاي جناح)) مع انطلاق أول رحلة دولية للشركة بعد عام ناجح من الرحلات الداخلية وإلى مدينة الشارقة التي تعد البوابة المثالية لدولة الإمارات لموقعها المتميز. ونتطلع إلى توسيع شبكة وجهات الشركة وإضافة وجهات جديدة ومميزة)).
تشغل الشركة أسطولاً حديثاً مكوناً من خمس طائرات إيرباص A320، وتقدم الشركة رحلات مباشرة انطلاقاً من كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا بالإضافة إلى الشارقة، والتي تعد أول وأحدث وجهة دولية على شبكة وجهات ((فلاي جناح)).
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