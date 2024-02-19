«فلاي جناح» تدشن أولى رحلاتها الدولية بين إسلام آباد والشارقة

احتفلت ((فلاي جناح))، شركة الطيران الاقتصادي في باكستان، بتدشين أولى رحلاتها الدولية بين العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة الشارقة، حيث أقامت الشركة حفلاً مزدوجاً في مطار إسلام آباد قبل الإقلاع وفي مطار الشارقة الدولي عند الوصول. ونقلت الرحلة الافتتاحية على متنها ممثلي ((فلاي جناح)) إلى جانب مجموعة من وكلاء السفر والإعلام ومؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي.

واستقبلت الطائرة برشاشات المياه التقليدية ترحيباً بأول رحلة دولية تطلقها الشركة من إسلام آباد. وحضر الحدث عدد من الضيوف بينهم فيصل نياز ترمزي، سفير باكستان لدى دولة الإمارات المتحدة وممثلين من مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران.

وقال المتحدث باسم فلاي جناح: ((حدث مهم لشركة ((فلاي جناح)) مع انطلاق أول رحلة دولية للشركة بعد عام ناجح من الرحلات الداخلية وإلى مدينة الشارقة التي تعد البوابة المثالية لدولة الإمارات لموقعها المتميز. ونتطلع إلى توسيع شبكة وجهات الشركة وإضافة وجهات جديدة ومميزة)).

تشغل الشركة أسطولاً حديثاً مكوناً من خمس طائرات إيرباص A320، وتقدم الشركة رحلات مباشرة انطلاقاً من كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا بالإضافة إلى الشارقة، والتي تعد أول وأحدث وجهة دولية على شبكة وجهات ((فلاي جناح)).