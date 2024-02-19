مجلس سيدات أعمال دبي يعزز مهارات الأعضاء في المجال المالي

نظم مجلس سيدات أعمال دبي فعالية تدريبية، ضمن برنامج مسرعات التمويل، وذلك تحت عنوان ((المشاريع الناشئة: من التأسيس إلى إدارة المشروع))، والتي أدارها الخبير بالشؤون المالية على المستوى التنفيذي إدموند شاكال، بمشاركة 15 عضواً من أعضاء المجلس.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي ضمن جهود المجلس للارتقاء بتنافسية أعضائه، حيث استهدف البرنامج تطوير مهارات الأعضاء، وتدريبهم على أحدث الاستراتيجيات وإدارة أعمال المشروعات والخطط، التي تسمح لهم بممارسة أعمالهم ونشاطاتهم بكفاءة ومهارة عاليتين، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والمعارف المهنية.

وناقش البرنامج التدريبي تطوير الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق، وإجراءات تحليل السوق، بالإضافة إلى اختيار الفريق الملائم، والهيكلية القانونية، والإجراءات، والعمليات، كما سلط البرنامج التدريبي الضوء على كيفية تطوير خطط أعمال.