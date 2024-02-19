مجلس سيدات أعمال دبي يعزز مهارات الأعضاء في المجال المالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم مجلس سيدات أعمال دبي فعالية تدريبية، ضمن برنامج مسرعات التمويل، وذلك تحت عنوان ((المشاريع الناشئة: من التأسيس إلى إدارة المشروع))، والتي أدارها الخبير بالشؤون المالية على المستوى التنفيذي إدموند شاكال، بمشاركة 15 عضواً من أعضاء المجلس.
ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي ضمن جهود المجلس للارتقاء بتنافسية أعضائه، حيث استهدف البرنامج تطوير مهارات الأعضاء، وتدريبهم على أحدث الاستراتيجيات وإدارة أعمال المشروعات والخطط، التي تسمح لهم بممارسة أعمالهم ونشاطاتهم بكفاءة ومهارة عاليتين، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والمعارف المهنية.
وناقش البرنامج التدريبي تطوير الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق، وإجراءات تحليل السوق، بالإضافة إلى اختيار الفريق الملائم، والهيكلية القانونية، والإجراءات، والعمليات، كما سلط البرنامج التدريبي الضوء على كيفية تطوير خطط أعمال.
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