«بلومبرغ»: مستويات قياسية لإشغال المكاتب بدبي رغم الركود العالمي

أكد تقرير لوكالة ((بلومبرغ)) أن دبي نجحت من خلال تأشيرات الإقامة الذهبية في الحفاظ على الزخم القوي، الذي يشهده قطاع المكاتب وتحدي الركود العالمي، الذي يشهده هذا القطاع عالمياً.

وقال التقرير إنه خلال ذروة الجائحة عالمياً واجهت دبي، كما العالم كله، تحديات كبيرة، لتقرر حينها اتخاذ سلسلة من الإجراءات، التي ساعدت الإمارة لاحقاً في تجنب أزمة العقارات التجارية، التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.

كانت دولة الإمارات أدخلت الكثير من التطويرات على النموذج الاقتصادي القائم منذ عقود، ووسعت الحكومة نطاق التسهيلات للحصول على تأشيرات ((الإقامة الذهبية)) طويلة الأجل، وألغت شرط أن يكون لدى الشركات شريك محلي يملك الأغلبية، وتحولت الدولة إلى أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة.

ونجحت حزمة من السياسات في مساعدة دبي على ترسيخ موقعها كوجهة المغتربين، وتشجيع الكثير منهم على إنشاء أعمال تجارية، ومن الواضح أن ذلك قد أتى بثماره.

ورداً على أسئلة ((بلومبرغ))، حصلت الوكالة على بيانات تتعلق بالأداء خلال العام الماضي، وكشفت عن حجم التحول الكبير، فقد كان لدى دبي 411.80 ألف رخصة تجارية نشطة في عام 2023، وهذا يمثل قفزة بنسبة 30% عن مستويات 2022، وزيادة بنسبة 75% عن عام 2021. وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مركز دبي المالي العالمي: ((إن عدد الكيانات المسجلة هناك ارتفع بنسبة 26% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق إلى أكثر من 5500. توظف المنطقة الحرة الآن حوالي 41600 شخص - بزيادة قدرها 15%)).

مستويات قياسية

ويتجلى التأثير بشكل أوضح في سوق العقارات التجارية في الإمارة، فقد وصل معدل الإشغال إلى مستويات قياسية على النقيض من تراجع الطلب في مدن أخرى، بما في ذلك لندن ونيويورك. وفي الحي المالي بدبي المعروف باسم مركز دبي المالي العالمي فإن المساحات المكتبية نادرة ولا تزال الإيجارات في ارتفاع.

وأبرز برج في مركز الأعمال معروض للبيع، ويمكن أن تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار. يعد هذا العقار في مركز دبي المالي العالمي من بين أفضل أصول بروكفيلد أداء على مستوى العالم في الوقت، الذي تضررت فيه الأصول الأخرى- بما في ذلك في لوس أنجليس وكناري وارف في لندن- من انخفاض الإشغال.

وقال براثيوشا جورابو، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة العقارات كوشمان آند ويكفيلد كور: ((السوق بعيدة تماماً عن الاتجاهات السلبية التي نراها في جميع أنحاء العالم))، ((وبينما لا تزال الكثير من الأسواق الغربية تعمل على مزيج هجين أو تعمل من نموذج منزلي، نجد هنا زيادة في الطلب ويعود الجميع تقريباً إلى مكاتبهم)).

حرية اقتصادية

ومن المؤكد أن عدداً من العوامل الخارجية عززت أيضاً عدد الوافدين، فقد انتقل المصرفيون من آسيا هرباً من عمليات الإغلاق، وتدفق مستثمرو العملات المشفرة، جنباً إلى جنب مع الهنود الأثرياء، الذين يبحثون عن منزل ثانٍ، وكذلك الشباب الباحثون عن عمل من أوروبا والشرق الأوسط الأوسع، ومكنت الإجراءات الحكومية الوافدين من إنشاء أعمال تجارية.

وقال ريان بول، وهو كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة راين نيتورك لاستشارات المخاطر: ((عندما تؤخذ التغييرات التي تم إجراؤها بشكل كلي فهي مهمة)).

وبصرف النظر عن ازدهار العقارات التجارية فإن علامات التدفق واضحة في أماكن أخرى، وتطول قوائم الانتظار للمدارس والنوادي، بينما تكون الطرق الرئيسية مزدحمة بشكل روتيني. وأعلنت الحكومة عن مشروع للنقل العام بتكلفة خمسة مليارات دولار، ويتوقع صناع السياسات أن يرتفع عدد سكان دبي إلى 5.8 ملايين نسمة في 2040 من أكثر من 3.5 ملايين حالياً.

عقارات سكنية

وتقترب أسعار العقارات السكنية من أرقام قياسية، وارتفع متوسط الإيجارات السنوية للفلل إلى ما يقرب من 88500 دولار. في العام الماضي اصطف المشترون لشراء منازل بقيمة 5 ملايين دولار، وباع أحد المطورين منازل بقيمة 844 مليون دولار في ساعات، وفي النهاية تضاعفت مبيعات المنازل، التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر في عام 2023. ولقد قلبت القواعد الجديدة سوق العقارات في دبي بطرق أخرى، ويمثل المستخدمون النهائيون الآن 44% من مشتريات العقارات، مقارنة بـ 29% في عام 2019، وفقاً لشركة الوساطة العقارية ((بيتر هومز)).

ويعد اللندني جيك رسول واحداً من آلاف المغتربين، الذين يتطلعون إلى شراء منزل في دبي، وكان قد انتقل إلى دبي قبل عقد من الزمن، وفي مايو 2022، وبتشجيع من تسهيلات التأشيرات، التي أدخلتها الحكومة، افتتح شركة استشارات مالية، وقال: ((رأيت نوعاً ما فرصة واعتقدت أن هذا هو الوقت المناسب لتأسيس شركتي الخاصة، مشيراً إلى أن المرونة فيما يتعلق بالتأشيرات هي بالتأكيد عامل كبير)). ويرى صناع السياسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن الصناعات القائمة على المعرفة هي المستقبل، وقد دأبوا على ضخ الثروة النفطية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. ولجذب الأشخاص المناسبين لمثل هذه الوظائف عملت الحكومة على توفير آفاق طويلة المدى، وهو حجر الأساس في عملية صنع القرار للمديرين التنفيذيين. وتضمن التأشيرات الذهبية ذلك إلى كبير.

ومن جانبه يخطط رسول لجعل دبي موطناً له على مدى العقد المقبل على الأقل، وقال: ((هناك المزيد من الناس يأتون إلى هنا للعيش لفترة طويلة)).

الثروة النفطية

ويعود جزء من عامل الجذب إلى الثروة النفطية الهائلة في الشرق الأوسط، وقد دفع ذلك عدداً من الشركات المتعددة الجنسيات إلى التفكير في التوسع في المنطقة.

وقال ناثان جاتلاند، مدير شركة أوبن هب، إن شركته تساعد الآن في إنشاء حوالي 80 شركة شهرياً في المتوسط، مقارنة بحوالي 25 رخصة تجارية شهرياً في العام السابق، وذلك على الرغم من قرار فرض ضريبة على الشركات.

وأضاف: ((كنت أعتقد أن ضريبة الشركات سيكون لها تأثير سلبي، لكننا رأينا شركات أكبر تأتي إلى هنا بسبب إمكانات السوق، وعندما ينقلون الموظفين إلى هنا فإن ذلك يفتح سوقاً جديدة تماماً، حيث يوجد الكثير من صافي الدخل المرتفع))، والأفراد الجديرون بالانتقال إليه.

وأوضح أن هناك حاجة إلى إنشاء برامج تقاعد وخطط تأمين صحي للسماح للمقيمين بالتقاعد في المدينة، وفقاً لرينيه ماكجوان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مارش ماكلينان.