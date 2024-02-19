إستونيا تسلّط الضوء على المأكولات المستدامة والمنتجات المبتكرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشارك جمهورية إستونيا، ممثلةً بمنصة ((أطايب إستونيا))، في معرض ((جلفود 2024)). وستشهد المنصة زيارة ماديس كالاس، وزير الشؤون الإقليمية الإستوني خلال المعرض. وعبر استعراض المنتجات المستدامة والخدمات المبتكرة التي توفّرها 18 شركة إستونية تعكس منصة ((أطايب إستونيا))، التي يتم تنظيمها هذا العام بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، التزام البلاد بالتميّز والاستدامة في مجال الطهي على الصعيد العالمي.
ويعد المعرض فرصة مميزة لعرض تكنولوجيا الأغذية وممارسات الاستدامة الإستونية التي تحتفي بها منصة ((أطايب إستونيا)) تحت شعارها الملهم: ((هواء نقي.. ماء نظيف.. طعام طازج)). كما تؤكد زيارة الوزير كالاس للمنصة على الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار الأخضر والتنمية المستدامة في صناعة الأغذية، فضلاً عن كون هذه الزيارة علامة مميزة ترسخ الإرث الذي تركته إستونيا عبر مشاركاتها المؤثّرة في النسخ السابقة من معرض ((جلفود)).
وعبر جناحها الخاص في أرينا المركز التجاري العالمي، S-G44، من المنتظر أن تقدّم منصة ((أطايب إستونيا)) ركناً حيوياً يجمع تحت مظلته مجموعة متنوعة من الشركات الإستونية. وتمثّل المنتجات التي تستعرضها الشركات التراث الغني للمطبخ الإستوني، وتوجهات الدولة المستقبلية في إنتاج الأغذية، كما يترسّخ من خلالها التزام البلاد بالجودة والاستدامة والابتكار.
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