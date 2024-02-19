إستونيا تسلّط الضوء على المأكولات المستدامة والمنتجات المبتكرة

تشارك جمهورية إستونيا، ممثلةً بمنصة ((أطايب إستونيا))، في معرض ((جلفود 2024)). وستشهد المنصة زيارة ماديس كالاس، وزير الشؤون الإقليمية الإستوني خلال المعرض. وعبر استعراض المنتجات المستدامة والخدمات المبتكرة التي توفّرها 18 شركة إستونية تعكس منصة ((أطايب إستونيا))، التي يتم تنظيمها هذا العام بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، التزام البلاد بالتميّز والاستدامة في مجال الطهي على الصعيد العالمي.

ويعد المعرض فرصة مميزة لعرض تكنولوجيا الأغذية وممارسات الاستدامة الإستونية التي تحتفي بها منصة ((أطايب إستونيا)) تحت شعارها الملهم: ((هواء نقي.. ماء نظيف.. طعام طازج)). كما تؤكد زيارة الوزير كالاس للمنصة على الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار الأخضر والتنمية المستدامة في صناعة الأغذية، فضلاً عن كون هذه الزيارة علامة مميزة ترسخ الإرث الذي تركته إستونيا عبر مشاركاتها المؤثّرة في النسخ السابقة من معرض ((جلفود)).

وعبر جناحها الخاص في أرينا المركز التجاري العالمي، S-G44، من المنتظر أن تقدّم منصة ((أطايب إستونيا)) ركناً حيوياً يجمع تحت مظلته مجموعة متنوعة من الشركات الإستونية. وتمثّل المنتجات التي تستعرضها الشركات التراث الغني للمطبخ الإستوني، وتوجهات الدولة المستقبلية في إنتاج الأغذية، كما يترسّخ من خلالها التزام البلاد بالجودة والاستدامة والابتكار.