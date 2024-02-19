«دافز» تعرّف بخدماتها ومزاياها الاستثمارية التنافسية

تشارك المنطقة الحرة بمطار دبي ((دافز))، التابعة لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، في فعاليات الدورة الـ29 من معرض ((جلفود 2024)) وتتطلع إلى تعريف الشركات العالمية والإقليمية وزوار المعرض بالفرص والمزايا الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها ((دافز))، وما توفره لقطاع الأغذية والمأكولات والمشروبات من خدمات مُتميزة ورائدة على مستوى المنطقة، ما يُشجعها على اتخاذ ((دافز)) منصة لإطلاق أعمالها والتوسع في أكثر الأسواق الواعدة في العالم، والاستفادة من الفرص التي تزخر بها السوق الإماراتية على وجه الخصوص.

وتستعرض ((دافز)) عبر جناحها الخاص رقم (CCR-57) وبالقرب من مدخل القاعة رقم 7، باقتها المتميزة من الخدمات والمزايا والتسهيلات المتميزة ومرافقها وبنيتها التحتية المتقدمة وخدمات المناولة المتطورة، وما تُقدّمه من حوافز جاذبة لتسهيل مزاولة الأعمال، إضافة إلى التسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية والرقمية التي تتيحها للشركات المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات والصناعات الغذائية، فضلاً عن حلول التخزين ضمن ((الوحدات الصناعية الخفيفة)) والتي تصل قدرتها إلى 200 كيلوواط وتعد مثالية لمختلف أنواع منتجات الأغذية والمشروبات مثل الخضراوات والزيوت الحيوانية والنباتية والأغذية الجاهزة.

وقالت ميثا المهيري، مديرة إدارة التسويق ونمو الأعمال في ((دافز)): ((تندرج مشاركة دافز في معرض جلفود 2024 في إطار سعيها الدائم نحو تسليط الضوء على إمارة دبي مركزاً استثمارياً عالمياً مزدهراً، والإسهام في توسيع نطاق شبكة الأعمال والعلاقات التجارية بين دبي ومختلف الأسواق العالمية، إلى جانب مواصلة الارتقاء بمكانة المنطقة الحرة بمطار دبي بوصفها البوابة المثلى لدخول مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط سريعة النمو، فضلاً عن كونها حلقة وصل بين كل من أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى.

ويُشكل المعرض منصة عالمية مرموقة لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الحرة بمطار دبي)).

وتضم قائمة الشركات العاملة في ((دافز)) نخبة من أهم وأشهر العلامات التجارية العالمية ومن بينها ((هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا)) و((رد بول)) آسيا و((هاريبو الشرق الأوسط)) و((كاغني سوهني إي جي)) والعديد من الشركات الأخرى.